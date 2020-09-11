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Koronavirüs aşısı ile ilgili flaş gelişme! Kovid-19 aşısı olan gönüllünün testi pozitif çıktı
11 Eylül 2020 Cuma 09:50:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 10:02:00

Koronavirüs aşısı ile ilgili flaş gelişme! Endonezya'da potansiyel Kovid-19 aşısı olan gönüllünün testi pozitif çıktı

Kaynak: AA

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Endonezya'da potansiyel koronavirüs aşısı olan gönüllünün PCR testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Endonezya’da, Çinli şirkete ait potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan bir gönüllü deneğin testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kovid-19 Aşısı 3. Aşama Klinik Deneme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, Bandung kentindeki gönüllü insan denemeleri çalışmasında Kovid-19 aşısı olan bir kişinin PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Rusmil, gönüllü kişinin, aşı sonrası vücudun bağışıklık kazanması için belirli süre evde kalınması protokollerine uymayarak şehirlerarası yaptığı seyahat nedeniyle Kovid-19’a yakalandığını ifade etti.

Söz konusu kişinin aşı testinden virüsü kapmadığını vurgulayan Rusmil, ikinci aşı testi sonrası bağışıklık için 2 hafta bekleme süreleri olduğunu, gönüllülerin sağlık durumuna ilişkin de 6 ay gözleme ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Endonezya, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma ortaklığında 11 Ağustos’ta, yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc Biotech’in "CoronaVac" adıyla geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik çalışmalarına başlamıştı.

Çinli şirkete ait aşıyı ülkede ocak ayında kullanıma sunmaya hazırlanan hükümet, 2021 yılı sonuna kadar da 300 milyon doz aşı tedarik etmeyi planlıyor.

Son dönemde günlük vaka sayısı ortalamasının 3 binin üzerine çıktığı Endonezya’da, toplam vaka sayısı 207 bin 203’e ulaşırken ölenlerin sayısı 8 bin 456’ya, iyileşenlerin sayısı 147 bin 510’a yükseldi.

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