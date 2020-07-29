Koronavirüs aşısı bulunmadan fiyatı konuşulmaya başlandı!
ABD'li ilaç devi Moderna'nın 30 bin kişi ile koronavirüste üçüncü faz testlere başlaması sonrası Financial Times tarafından önemli bir iddia ortaya atıldı. Times, adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, aşının bir dozunun 50-60 dolar olabileceğini yazdı.
Koronavirüs aşısı çalışmaları için ABD hükümetinden de 1 milyar dolara yakın maddi destek alan Moderna, hafta başında yaptığı açıklamada üçüncü faz testlerin başladığını duyurmuştu. Üçüncü faz testlere 30 bin kişi katılacak. NTV'nin İngiliz Financial Times'a dayandırdığı haberde aşının tahmini fiyatı da açıklandı.
HEDEF 2021 YILINDA 1 MİLYAR DOZ AŞI ÜRETMEK
Şirket yılda 500 milyon doz aşı üretme planına sadık olduğunu, 2021 için ise hedefin yılda 1 milyar doz aşı üretmek olduğunu açıklamıştı.
KORONAVİRÜS AŞISININ TAHMİNİ FİYATI AÇIKLANDI
Moderna'nın üreteceği aşının fiyatının ne olacağı ise uzun süredir merak ediliyor. İngiliz Financial Times, adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, aşının bir dozunun 50-60 dolar olabileceğini yazdı. Bilgi veren kaynaklar, aşının ABD ve diğer yüksek gelirli ülkelerde kullanılabileceğini söyledi.
Öte yandan ABD hükümeti, Pfizer ve alman BioNTech tarafından geliştirilen diğer aşı için 39 dolar üzerinden anlaşma yapmıştı.
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