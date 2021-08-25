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25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:01:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:08:00

Koronavirüs araştırmasında ortaya çıktı: Delta varyantı 300 kat daha etkili

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Güney Kore'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) araştırmasında, Delta varyantının Kovid-19'un orijinal versiyonuna göre 300 kat daha fazla viral yüke sahip olduğu tespit edildi.

araştırma yapıldı. Araştırmada, Delta varyantının Kovid-19'un orijinal versiyonuna göre 300 kat daha viral yüke sahip olduğu ortaya çıktı.

NTV'de yer verilen habere göre, çalışmada, daha önce daha bulaşıcı olduğu açıklanan Delta varyantı ile enfekte olan kişilerin, semptomlarının ilk görüldüğü zamanda, Kovid-19 virüsünün orijinal versiyonuna sahip olanlardan 300 kat daha fazla viral yüke sahip olduğu bildirildi.

Araştırma, Delta varyantı ile enfekte olan bin 848 hastanın sahip olduğu viral yük ile Delta dışında corona virüs taşıyan 22 bin 106 kişi karşılaştırılarak yapıldı.

DAHA KOLAY BULAŞMA ANLAMINA GELİYOR

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) tarafından yapılan açıklamada, miktarın zamanla kademeli olarak azaldığı bildirilirken, dört günde 30 kata ve dokuz günde 10 kata kadar ve 10 gün sonra diğer varyantlarda görülen seviyelere indiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Lee Sang-won düzenlediği basın toplantısında, daha yüksek viral yükün, virüsün kişiden kişiye çok daha kolay yayıldığı, enfeksiyonların ve hastaneye yatışların arttığı anlamına geldiğini söyledi.

"ORİJİNALDEN 2, ALFA VARYANTINDAN 1,6 KAT DAHA BULAŞICI"

Lee Sang-won, araştırmayla ilgili şunları söyledi:

"Araştırma, Delta varyantının 300 kat daha bulaşıcı olduğu anlamına gelmiyor" derken, "Delta varyantının bulaşma hızının virüsün orijinal versiyonundan 2, Alfa varyantından ise 1,6 kat daha bulaşıcı olduğunu düşünüyoruz."

KDCA, şu anda dünya çapında baskın olan Delta varyantının yayılmasını önlemek için insanları Kovid-19 semptomları görüldüğü takdirde hemen test yaptırmaya ve yüz yüze toplantılardan kaçınmaya çağırdı.

Etiketler : Delta varyantı GÜNEY KORE KORONA ARAŞTIRMA
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