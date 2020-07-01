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01 Temmuz 2020 Çarşamba 08:45:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:27:00

Koronadan ölümler devam ediyor

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Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1280, Meksika'da 648, Hindistan'da 507 kişi öldü.

Son 24 saatte Covid-19'dan Brezilya'da 1280, Meksika'da 648, Hindistan'da 507 kişi öldü.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1280 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1280 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 59 bin 594'e, vaka sayısı 33 bin 846 artarak 1 milyon 402 bin 41'e yükseldi.

RİO DE JANEİRO'DA ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 238 bin 380 vaka ve 14 bin 763 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise virüs kaynaklı ölü sayısı 10 bini geçti.

Nüfusu 16 milyonu aşan Rio de Janeiro eyaletinde, 10 bin 80 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 112 bin 611 kişide görüldü.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

MEKSİKA'DA COVİD-19 VAKA SAYISI 226 BİN 89'A ÇIKTI

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 648 artarak 27 bin 769'a ulaştı.

Ülkede, Covid-19 vaka sayısı da 5 bin 432 artışla 226 bin 89'a çıktı.

Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

HİNDİSTAN'DA COVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 17 BİN 400'E ÇIKTI

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 507 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 400'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 18 bin 653 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 585 bin 493'e çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 347 bin 978 kişi iyileşti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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