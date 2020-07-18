18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:42:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:42:00
Koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini geçti.
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