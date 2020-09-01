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01 Eylül 2020 Salı 10:07:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 10:07:00

Koronadan dünya genelinde can kaybı 854 bin 775'e çıktı

Kaynak: DHA

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Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bugüne kadar toplam 854 bin 775'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 854 bin 775’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 638 bin 253’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 17 milyon 943 bin 516’ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 211 bin 796 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 187 bin 736’ya ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 910 bin 901 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 121 bin 515’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 652 bin 37’ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 944 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı 11 bin 289’a yükselirken, vaka sayısı 411 bin 726’ya ulaştı.

AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İtalya’da toplam vaka sayısı 269 bin 214 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 483 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 244 bin 792 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 371 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 21 BİN 571’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 571’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 375 bin 212’ye çıktığı açıklandı.

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