Koronada bugün dünya rekoru kırıldı! 292 binden fazla yeni vaka
Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) tarafından açıklanan raporda bugün dünya genelinde korona virüs salgınında rekor sayıda vaka artışı yaşandı. Son 24 saatte 292 bin 527 yeni vaka tespit edildi.
Korona virüs salgını küresel olarak etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede ikinci dalga endişesi yaşanıyor.
Günlük vaka sayılarındaki en çok artış ise ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’da yaşandı. 4 ülke küresel salgında başı çekti.
Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 812 kişi arttı.
DSÖ’nün 24 Temmuz’daki raporunda ise dünya genelinde günlük 284 bin 196 yeni vaka tespit edilmiş, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 753 olarak kayıtlara geçmişti.
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