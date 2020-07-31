Koronada bugün dünya rekoru kırıldı! 292 binden fazla yeni vaka

Korona virüs salgını küresel olarak etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede ikinci dalga endişesi yaşanıyor.



Günlük vaka sayılarındaki en çok artış ise ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’da yaşandı. 4 ülke küresel salgında başı çekti.



Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 812 kişi arttı.



DSÖ’nün 24 Temmuz’daki raporunda ise dünya genelinde günlük 284 bin 196 yeni vaka tespit edilmiş, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 753 olarak kayıtlara geçmişti.