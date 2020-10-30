işgalci Ermenistan ordusu ağır darbe! Tarihi zafere 5 kilometre kaldı!

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30 Ekim 2020 Cuma 09:39:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 09:42:00

işgalci Ermenistan korkudan titredi! Berde'yi vurduğu Smerç roketatar sistemini imha edildi

Kaynak: AA

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Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı kararlı ilerleyişini sürdürüyor. işgalci Ermenistan'dan Berde'nin intikamını aldı. Ermenistan ordusuna ait 2 Su-25 uçağı, 3 T-72 tankı, 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Smerç" ve 1 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 2 Gvozdika kundağı motorlu obüs, 1 OSA uçaksavar, 1 P-18 radar aracı ve 4 otomobil imha edildi. Bombardıman seslerinin kesilmediği Dağlık Karabağ savaşında otuz dördüncü güne girilirken, sözde Dağlık-Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan güçlerinin önemli ve tarihi bir kent olan Şuşa'dan sadece 5 kilometre uzakta olduklarını söyledi, Ermenilere, şehri savunmaları çağrısı yaptı.


Çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

İşgalci Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerinin önlendiği, dün gün boyu ve bugün gece saatlerinde cephenin farklı bölümlerinde işgalci Ermenistan ordusuna ait 2 Su-25 uçağı, 3 T-72 tankı, 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Smerç" ve 1 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 2 Gvozdika kundağı motorlu obüs, 1 OSA uçaksavar, 1 P-18 radar aracı ve 4 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Etiketler : Azerbaycan ordusu Ağdere Hocavend İşgalci Ermenistan
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