Krallar hasta! Körfez'de taht oyunları kızışıyor

Koronavirüs salgını ve çakılan petrol fiyatları nedeniyle çifte krizle mücadele eden Körfez bölgesinde önce Kuveyt Emiri sonra da Suudi Arabistan Kralı hastaneye kaldırıldı. 80 yaş üstü iki liderin hastalığı taht kavgalarıyla ilgili tartışmaları da alevlendirdi.

Suudi Arabistan’da Ocak 2015’te göreve gelen Kral Selman bin Abdülaziz (84), safra kesesindeki bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Geçmişte sağlık durumunun kötüleştiği ve hafıza kaybı yaşadığı söylentileri çıkan Kral Selman’ın sağlık kontrollerinden geçtiği belirtildi. Suudi Arabistan’da kralın sağlık durumuna ilişkin bir gelişmenin paylaşılmasının nadir bir durum olduğu biliniyor.

KORONAVİRÜS HASTANESİNDE

Amerikan AP haber ajansı, Kral Selman’ın kaldırıldığı hastanenin Suudi Kraliyet ailesi mensubu prenslerin koronavirüs tedavisi gördüğü hastane olduğunu yazdı. Kral Selman, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralları yüzünden aylardır toplu etkinliklere katılmıyor. En son mart ayı ortasında koronavirüs konusunda halka hitap eden Kral Selman, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun şubat ayı sonundaki ziyareti esnasında sağlıklı bir görüntü vermişti.

YÖNETİM BİR SÜREDİR PRENSTE

Kral Selman’ın hayatını kaybetmesi durumunda tahta iki yıldır fiilen yönetimin başında olan 34 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Muhammed’in geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kral Selman’ın, 21 Haziran 2017’de anayasanın 50’nci maddesinde değişikliğe giderek oğlu Bin Selman’ı veliaht prens tayin etmesini, ülke içinde büyük gözaltı dalgaları takip etmişti.

TAHTA ÇIKMA HAZIRLIKLARI

Prens Muhammed’in iktidara gelmesinin ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyeceği yorumları yapılıyor. Nedeni ise Prens’in hem askeri hem de ekonomik konularda fevri ve acemi kararlar alması... ‘Yolsuzluk operasyonu’ adı altında tutuklama dalgası başlatan Prens, o dönemden bu yana iktidarını güçlendirdi. Cemal Kaşıkçı gibi ülke dışındaki birçok muhalife yönelik cinayet, kaçırma ya da aileleri üzerinde baskı kurma politikaları izleyen Prens’in, Yemen iç savaşındaki askeri girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması da soru işaretlerine neden oluyor.

KUVEYT EMİRİ AMELİYAT OLDU

Kuveyt haber ajansı KUNA’nın haberine göre, Emirlik Divanından Sorumlu Bakan Ali el-Cerrah, 91 yaşındaki Emir Sabah’ın başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Kuveyt Emiri Sabah’ın sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve Emirin bazı görevlerinin geçici olarak 83 yaşındaki Veliaht Prens Nevaf el Ahmed el Cabir es Sabah’a devredildiği duyurulmuştu. 2000 yılında kalp pili taktıran, 2006’da tahta çıkan Emir Sabah, Emirlik ailesinin çeşitli kollarıyla iktidar paylaşımı anlaşması yaparak istikrarın sağlanmasında etkili olmuştu. Kuveyt Emiri, Katar, Suriye ve Irak gibi krizlerde arabuluculuk rolünü üstlenerek Kuveyt’i farklı bir şekilde konumlandırmıştı. Ancak Emir Sabah’ın hayatını kaybetmesi halinde iktidar güçleri arasında çekişmenin kızışabileceği yorumları yapılıyor.