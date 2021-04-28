Körfez'de sıcak gelişme

ABD ordusu bugün yaptığı açıklamada, bir ABD askeri gemisinin İran İslam Devrim Muhafızları Donanması'ndan üç geminin kendilerine yaklaşması sonucu uyarı ateşi açtığını söyledi. Yapılan açıklamada, "ABD mürettebatı, köprüden köprüye telsiz ve gürültülü cihazlarla birden fazla uyarı yayınladı, ancak İran gemileri manevralarına yakın mesafeden devam etti" ifadeleri yer aldı.

Aksam.com.tr'nin Reuters'tan aktardığı habere göre, ABD Donanması devriye gemisinin adını kullandığı açıklamada, "Firebolt mürettebatı daha sonra uyarı atışları yaptı ve İran gemileri ABD gemilerinden güvenli bir mesafeye taşındı," diye ekledi.

Olay, İran ve ABD'nin diğer devletler ile gerçekleştirdiği nükleer anlaşmasıya yeniden dönüş müzakerelerinin yapıldığı esnada yaşandı.