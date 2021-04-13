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13 Nisan 2021 Salı 08:44:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 08:44:00

Körfez uzlaşısı sonrası bir ilk

Kaynak: AA

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Katar Emiri Al Sani, Körfez uzlaşısı sonrası ilk kez Suudi Arabistan Kralı Selman'ı telefonla aradı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak ramazan ayını kutladı.

Suudi Arabistan haber ajansında (SPA) yer alan haberde, Katar Emiri Temim'in Kral Selman'ı telefonla aradığı belirtildi.

Katar Emiri Temim'in Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ramazan ayını tebrik ettiği görüşmede, Selman'ın da Katar Emiri Temim'in ramazan ayını kutladığı ifade edildi.

Görüşme, Körfez uzlaşısının ardından Katar ile Suudi Arabistan liderleri arasındaki ilk telefon görüşmesi olma özelliğini taşıyor.

- KÖRFEZ'DE 3,5 YIL SONRA VARILAN UZLAŞI

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar ise bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Etiketler : Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Suudi Arabistan Faysal bin Ferhan Al Suud
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