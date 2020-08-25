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Körfez ülkelerinden hain Filistin planı! Dahlan, Abbas'ın halefi olacak
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25 Ağustos 2020 Salı 17:41:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 17:45:00

Körfez ülkelerinden hain Filistin planı! Dahlan, Abbas'ın halefi olacak

Kaynak: AA

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Eski İsrail generali Dr. Moşe Elad, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi danışmanlarından Muhammed Dahlan'ın Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın halefi olarak sahaya Dahlan'ı sürmek istediğini iddia etti.

Elad, İsrail'de yayın yapan "İsraelhayom" internet sitesi için kaleme aldığı makalede, Filistinliler tarafından "hain" kabul edilen ve şu anda BAE'de sürgünde yaşayan Dahlan hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

BAE ve diğer Körfez liderlerinin, Dahlan'ı Abbas'ın halefi olması için desteklediğini, bu yönde şimdiden bir sistem kurduklarını ileri süren Elad, "Hamas ile iyi ilişkilere sahip, FKÖ'nün önemli bir parçası kabul edilen Dahlan, Abbas'ın yerine düşünülüyor." ifadesini kullandı.

Bu fikrin hayata geçirilmesi adına Abbas'ın ölümü için gün sayıldığını savunan Elad, Körfez liderlerinin, Dahlan yönetiminde Filistin konusunda yeni, modern ve istikrarlı bir yol haritasını uygulamaya koyacağını ifade etti.

Ancak Dahlan'ın Filistin'e dönüşünde sıkıntılarla karşılaşabileceğine dikkati çeken Elad, şöyle devam etti:

"Dahlan iyi bir şekilde karşılanmayacak ve bu yolda kuvvetli bir çalışma yapması gerekir. Dönüşüne karşı çıkılmasını önlemek için şimdiden bir sistem kurdu. Batı Şeria'da kendisini Abbas'ın halefi olarak görenler de var. "

MUHAMMED DAHLAN KİMDİR?

Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde 1961'de dünyaya gelen Dahlan, Fetih hareketi içindeki çalışmaları nedeniyle genç yaşta İsrail hapishaneleri ile tanıştı. Dahlan girdiği İsrail hapishanelerinde İbranice öğrendi.

1993'teki Oslo Anlaşması'nın ardından Gazze'de oluşturulan 20 bin kişilik Filistin Önleyici Gücü'nün başına geçerek CIA ve Mossad'ın yanı sıra Arap ve Batılı istihbarat servisleriyle sürekli temas haline giren Dahlan, Filistin lideri Yasir Arafat ile rekabet etmeye başladı.

Dahlan'ın liderlik ettiği önleyici gücün hapishanedeki Hamas üyelerine işkence ettiği iddiaları ve elde ettiği güç nedeniyle Gazze'nin adı "Dahlanistan" olarak anılmaya başladı.

ABD ve İsrail ile "şüpheli" ilişkiler geliştiren Dahlan, İsrail'in Gazze'deki işgalini sürdürdüğü süre boyunca kanlı siyasi hamlelerle pozisyonunu daha da güçlendirmeye devam etti.

Dahlan'ın "kendi kontrolündeki özel ordusu için Hamas ve diğer İslami gruplara karşı kullanmak üzere ABD ve İsrail'den silah aldığı" iddiaları da büyük yankı uyandırdı.

İsrail'in 2005'te Gazze'den çekilmesi ve 2006'daki seçimlerin Hamas'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından Dahlan, Fetih Hareketi saflarında Hamas'a karşı "kanlı ve kirli bir iç çatışma" başlattı.

Hakkındaki "Arafat'ı öldürdüğü ve görevi süresince zimmetine geçirdiği paralarla bir servet elde ettiği" iddiaları nedeniyle Dahlan, 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yerleşti.

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