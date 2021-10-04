Kore yarımadasında ılımlı hava
Kaynak: Aksam.com.tr
Kore yarımadasında Pyongyang yönetiminden Seul'e doğru ilk olumlu çaba somutlaştı. Haftalardır füzeler başta olmak üzere çeşitli silah denemelerinin duyulduğu coğrafyada bu kez Kuzey ülkesi, ilişkilerini düzeltmek adına acil yardım hattını yeniden açtı. Güney Kore, Ağustos'tan beri ilk kez telefon görüşmesi yapıldığını duyurdu.
Kuzey Kore, ilişkileri düzeltmek için Güney Kore ile acil yardım hattını yeniden açtı.
Aksam.com.tr'nin BBC News'ten aktardığına göre, Kuzey Kore, sınır ötesi yardım hattını kestikten aylar sonra Güney Kore ile iletişim hatlarını yeniden kurdu. Güney Kore'nin Birleşme Bakanlığı, her iki ülkeden yetkililerin Ağustos ayından bu yana ilk telefon görüşmelerini yaptıklarını söyledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güney-Kuzey iletişim hattının restorasyonu ile hükümet, Korelerarası ilişkilerin düzelmesi için bir temel sağlandığını değerlendiriyor." dendi.
Kim Jong Un'un iletişimi yeniden kurmaya istekli olduğunu söylemesinden birkaç gün sonra gelen çabaya karşın, Pyongyang yönetimi, ilişkilerin yeniden kurulmasının "Güney Koreli yetkililerin tutumuna" bağlı olduğunu da söyledi.
2020'de, iki ülke arasındaki başarısız bir zirveden sonra, Pyongyang yönetimi, Güney Kore'nin Kaesong kasabasında iletişimi geliştirmek için inşa edilmiş bir sınır ofisini havaya uçurmuştu.
Güney Kore Eylül ortasında, Kuzey Kore'nin "provokasyonlarına" karşı caydırıcılık olarak gerekli olduğunu söylediği geliştirilmiş silah testinde ilk kez denizaltıdan balistik füze ateşlemiş, ardından Kuzey Kore'den defalarca füze test edildiği haberleri gelmişti.