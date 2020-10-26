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26 Ekim 2020 Pazartesi 09:44:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 12:11:00

Konu İslam düşmanlığı olunca Macron ve Le Pen tek yürek oldu! Skandal 'başörtüsü yasaklansın' çağrısı

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Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) lideri Marine Le Pen, ülkede kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını istedi. Skandal ifadeler kullanan Le Pen, 'Biz bu savaşı bir devlete değil, bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz.' dedi.

Le Pen, katıldığı Grand Jury adlı televizyon programında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ülkede konuyla ilgili tartışmaların başladığı 1989’dan bu yana başörtüsü takan kadınların sayısında çok hızlı bir artış olduğunu belirten Le Pen, kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını talep etti.

- "BU SAVAŞI BİR İDEOLOJİYE, İSLAMCILIĞA KARŞI İLAN EDİYORUZ"

Aşırı sağcı lider, kendilerine karşı savaş açıldığını, buna karşılık verilmesi gerektiğini öne sürerek, "Biz bu savaşı bir devlete değil, bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

İslamcı ideolojinin Fransa’ın düşmanı olarak görülmesi gerektiğini savunan Le Pen, bu ideolojiyi savunan kuruluşların yasaklanması, camilerin kapatılması ve yabancıların sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

- "İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN BAZI MADDELERİ REDDEDİLSİN"

Le Pen, "Fransa, kendini teröristlerden korumak için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bazı maddelerini reddetmelidir. dedi. Aşırı sağcı lider, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki gerilimde, ülkesinin büyükelçisini geri çekmesinin önemli olduğunu ancak güçlü bir tepki olmadığını savundu.

Avrupa Birliği’nin de Türkiye’ye karşı tavır almasını isteyen Le Pen, Twitter hesabından paylaştığı mesajda da Erdoğan'ın bir öğretmenin öldürülmesinde başsağlığı dilemek yerine Macron'a hakaret etmeyi seçtiğini ileri sürerek, büyükelçinin geri çağrılmasının kaçınılmaz olduğu yorumunu yaptı.

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