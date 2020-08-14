Kongo'da uçak kazası: 4 ölü
Alınan son dakika bilgisine göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Maniema eyaletinde özel jet uçağının düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.
Yerel medyadaki haberlere göre, Agefreco Company'e ait özel jet uçağı KDC’nin doğusunda, Maniema ile Güney Kivu eyaletleri arasındaki uçuşta düştü.
Kazada ilk belirlemelere göre, 2'si mürettebat, 2'si yolcu 4 kişi hayatını kaybetti.
Belirlenen iniş saatinden 7 dakika önce kuleyle teması kesilen uçağın düşüş nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldı.
Sadece 4 uluslararası havalimanına sahip ülkede sık sık uçak kazaları yaşanıyor.
Kazalara genel olarak kötü hava koşulları, pistlerin kötü durumu ile Avrupa ve Amerika’da uçuşu yasak uçakların kullanılması sebep gösteriliyor.
- Pompeo, Yunan mevkidaşı ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü
- Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2019 geliri açıklandı
- İsrail ve BAE anlaşması Batı'yı memnun etti, Filistinlileri üzdü
- ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hastaneye kaldırıldı
- Belçika, 605 gündür seçilmiş hükümet olmadan yönetiliyor
- Kongo'da uçak kazası: 4 ölü