Kongo'da uçak kazası: 4 ölü

Yerel medyadaki haberlere göre, Agefreco Company'e ait özel jet uçağı KDC’nin doğusunda, Maniema ile Güney Kivu eyaletleri arasındaki uçuşta düştü.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2'si mürettebat, 2'si yolcu 4 kişi hayatını kaybetti.

Belirlenen iniş saatinden 7 dakika önce kuleyle teması kesilen uçağın düşüş nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldı.

Sadece 4 uluslararası havalimanına sahip ülkede sık sık uçak kazaları yaşanıyor.

Kazalara genel olarak kötü hava koşulları, pistlerin kötü durumu ile Avrupa ve Amerika’da uçuşu yasak uçakların kullanılması sebep gösteriliyor.