Kongo'da saldırı: 8 sivil hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda isyancı grubun saldırısında 8 sivil yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletine bağlı Soba köyüne Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.
Birçok kişinin yaralandığı saldırıda, 5'i kadın, 8 sivil hayatını kaybetti.
Saldırı sonrasında bölge sakinlerinin evlerini terk ederek komşu kasabalara sığınmaya başladığı bilgisi paylaşıldı.
2014'ten beri binlerce sivil hayatını kaybetti
Kenya'nın başkenti Nairobi'de 21 Nisan'da isyancı gruplar ile KDC yetkilileri arasında barış görüşmeleri başlamasına rağmen ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı gruplar saldırılarına devam ediyor.
CODECO'nun saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.
KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.
- Kongo'da saldırı: 8 sivil hayatını kaybetti
- Ukrayna: Rusya, Donetsk ve Luhansk'ta tam kontrol sağlamaya çalışıyor
- Stoltenberg'den Türkiye'ye destek
- Putin, Rusya'nın Batılı teknolojilerden mahrum bırakılamayacağını söyledi
- Finlandiya Başbakanı Marin, Ukrayna'nın Buça ve Irpin şehirlerini ziyaret etti
- Shakira 14,5 milyon avro vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak