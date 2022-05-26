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26 Mayıs 2022 Perşembe 18:24:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 18:24:00

Kongo'da saldırı: 8 sivil hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda isyancı grubun saldırısında 8 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletine bağlı Soba köyüne Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Birçok kişinin yaralandığı saldırıda, 5'i kadın, 8 sivil hayatını kaybetti.

Saldırı sonrasında bölge sakinlerinin evlerini terk ederek komşu kasabalara sığınmaya başladığı bilgisi paylaşıldı.

2014'ten beri binlerce sivil hayatını kaybetti

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 21 Nisan'da isyancı gruplar ile KDC yetkilileri arasında barış görüşmeleri başlamasına rağmen ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı gruplar saldırılarına devam ediyor.

CODECO'nun saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Etiketler : Kongo Ruanda Ulusal basın
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