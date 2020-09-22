Kongo'da isyancılar 11 kişiyi öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 11 kişiyi öldürdü
Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ugandalı isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri'nin (ADF) saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıca, evleri yakarak bölgeden uzaklaşan isyancıların ikisi kadın 10 kişiyi kaçırdığı belirtildi.
KDC Genelkurmay Başkanı Celestin Mbala 2 gün önce saldırıya uğrayan Mbau bölgesini ziyaret etmişti.
ADF’li isyancılar, saldırılara son vermek için KDC ordusunun bölgedeki bütün askeri faaliyetlerini durdurmasını şart koşmuştu.
KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı Ekim 2019'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.
ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.
Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.
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