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06 Mart 2023 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 09:30:00

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Fransa ve Batı'nın buyurgan tavrını bırakması gerektiğini belirtti

Kaynak: AA

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Fransa ve Batı'nın Afrika'ya karşı buyurgan tavrı terk etmesi gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika turu kapsamında Gabon, Angola ve Kongo Cumhuriyeti'nin ardından KDC ziyaretinde mevkidaşı Tshisekedi ile baş başa görüştü.

Görüşme sonrasında iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa'nın ve Batı'nın Afrika ülkelerine saygı duyması, buyurgan tavrı terk etmesi ve gerçek ortaklar gibi davranması gerektiğini vurgulayan Tshisekedi, "Bize babamız gibi değil, farklı bir şekilde bakın." ifadesini kullandı.

FRANSA, AFRİKA KITASIYLA İLİŞKİLERİ YENİLEMEK İSTİYOR

Emmanuel Macron, Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyareti öncesi ülkesinin yeni Afrika politikasını duyurmuştu.

Macron, Afrika'ya müdahale projesi Fransafrik'in bittiğini bildirmiş, ülkesini Afrika'da herkesle konuşan ve kıta ülkelerinin iç meselelerine müdahale etme rolü taşımayan tarafsız bir muhatap olarak nitelemişti.

Afrika ülkeleriyle yeni bir sayfa açmak istediklerini belirten Macron, Afrikalılara ait kültürel varlıkların iade edilmesi için çalışma başlattıklarını söylemişti.

Macron, Fransa'nın kıtadaki askeri üslerinin sayısını azaltacaklarını ifade etmişti.

FRANSAFRİK

Başlangıçta Fransafrik terimini, Fransız aydınları, İkinci Dünya Savaşı sonrası ülkelerinin Afrika'ya ilişkin yeni politikalarını ifade etmek için kullandı.

Fransafrik, Fransa'nın Sahraaltı Afrika ülkeleriyle ekonomik, diplomatik ve askeri ilişkilerini neo sömürgecilik üzerine inşa ettiği politika olarak yorumlanıyor.

Etiketler : kongo demokratik cumhuriyeti fransa batı

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