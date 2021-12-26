VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çarpıcı raporda Türkiye detayı
Susurluk davasının kilit ismiydi! Cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı
Bir milli başarı öyküsü daha!
Dualar küçük Asiye ile: Doku nakline başlandı
Başkan Erdoğan'dan dikkat enflasyon açıklaması
Liselere Geçiş Sınavı'nın tarihi belli oldu
Omicron'un en belirgin özellikleri hangisi?
Hisar O+ göreve hazır
Topraktan tarih fışkırdı!
Komşuyu Türkiye korkusu sardı!
Başkan Erdoğan, Asiye'nin babasıyla görüştü
"İndirim değil zam yaptılar"
İşte 25 başlıkta Türkiye modeli
PKK ve FETÖ aynı kampta!
3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Başkan Erdoğan: Acınız acımızdır
Güngören'de kaza yapan araç tramvay yoluna girdi
Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 250 milyonu geçti
"Bizden kimse devletimizden vazgeçmemizi beklemesin"
Necip Fazıl Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor
İşte beklenen zam oranı!
Harvard'lı Türk geliştirdi!
Hamas: Yahudi yerleşimcilerin saldırganlığına karşı silahlı direniş caydırıcı olabilir
Cinnet getirdi dehşet saçtı! Eşini öldürüp evini ateşe verdi
26 Aralık 2021 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:26 Aralık 2021 Pazar 13:30:00

Komşuyu Türkiye korkusu sardı! Yunanistan şimdi de Amerika'dan 'Kara Şahin' istiyor

Kaynak: Hürriyet

ABONE OL

Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan, Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına girdi. Fransa'dan 24 adet Rafale savaş uçağı satın alan, 3 adet de firkateyn almaya hazırlanan Yunanistan, ABD'den de kullanılmış ya da yeni 48 adet ‘Blackhawk' (Kara Şahin) helikopter ve kullanılmış 4 adet ‘Osprey V22' tipi yarı helikopter-yarı uçak olan askeri nakliye aracı almak için harekete geçti. ‘Osprey V22' tipi araçların, bugüne kadar sadece ABD ve özel izinle Japonya tarafından kullanıldığını vurguladı.

Haftalık Real News gazetesine göre, Amerikalı yetkililere geçtiğimiz günlerde sözlü iletilen Yunan talebinde, sipariş halinde, "Blackhawk" ve "Osprey V22"lerin Yunanistan'a satılmalarının mümkün olup olmadığı soruldu. ABD'den ise henüz cevap gelmedi.

İKİNCİ NATO ÜLKESİ

Hürriyet'in haberine göre, ABD'nin onay vermesi ve Yunanistan'ın da sipariş etmeyi kararlaştırması halinde 48 Blackhawk helikopterlerinin yeni M serisinin 800, kullanılmış L serisinin ise 450 milyon Euro'ya mal olacağını kaydeden Real News, 'Osprey V22' tipi araçların, bugüne kadar sadece ABD ve özel izinle Japonya tarafından kullanıldığını vurguladı.

Etiketler : Real News Osprey V22 Blackhawk
Ustaya veda

Ustaya veda
Bodrum'un sanat elçisi oldu

Bodrum'un sanat elçisi oldu
Ekip Bandırma'da

Ekip Bandırma'da
Yeni projesinde patron oldu

Yeni projesinde patron oldu
Yoğun bakımlık oldu

Yoğun bakımlık oldu
Apar topar hastaneye kaldırıldı

Apar topar hastaneye kaldırıldı
Onun adını anmayın!

Onun adını anmayın!
Maçta kaburgasını çatlattı

Maçta kaburgasını çatlattı
Oğuzhan'dan destek

Oğuzhan'dan destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER