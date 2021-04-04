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Komşudan "Süveyş Kanalı" hamlesi: Alternatif rota gündemde
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04 Nisan 2021 Pazar 14:22:00 - Güncelleme:04 Nisan 2021 Pazar 14:22:00

Komşudan "Süveyş Kanalı" hamlesi: Alternatif rota gündemde

Kaynak: AA

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Irak, Süveyş Kanalı trafiğine alternatif taşımacılık rotası olarak Fav Limanı'nı gündeme getirmeye hazırlanıyor.

Şüveyş Kanalı'nda meydana gelen kaza sonucu deniz trafiğinin 6 gün kapalı kalması sonrası Irak, alternatif taşımacılık rotası olarak Basra Körfezi'nde yer alan El-Fav Limanı'nı gündeme taşımaya hazırlanıyor.

Çin'den Hollanda'ya giden yaklaşık 250 bin tonluk bir konteyner gemisinin 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda karaya oturması ve 6 gün kanaldaki seyrüseferin durması sonrası gündeme gelen "alternatif taşımacılık rotasına" ilişkin bir analiz haber yayınlandı.

Önerilen alternatif deniz yolunun, Irak'ın güneyindeki Basra kentinde yer alan Fav Limanı'ndan geçtiği belirtilen haberde, limana ulaşan malların kara yoluyla batıdan deniz yollarına nakledilebileceği kaydedildi.

Yıllık 100 milyon ton kapasiteli Fav Limanı'nın, taşımacılık için alternatif ve Hint Okyanusu ile Akdeniz arasındaki en iyi yol olduğu ifade edildi.

Deniz taşımacılığı Fav Limanı üzerinden yapılan malların kara yoluyla Kızıldeniz'deki Akabe Limanı'na ya da Akdeniz'deki Suriye ve Lübnan limanlarına ulaştırılabileceği aktarılan haberde, Süveyş Kanalı'ndaki muhtemel bir kesinti ya da sıkışıklık durumunda 2 haftadan uzun sürebilecek aksamaya karşılık burada yükleme işleminin 1 gün alacağı belirtildi.

- KAZA NEDENİYLE SÜVEYŞ KANALI 6 GÜN DENİZ TRAFİĞİNE KAPANMIŞTI

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta enlemesine karaya oturan ve deniz ticaretinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, dünyanın en önemli ticaret kanalını 6 gün süreyle ulaşıma kapatmıştı. 29 Mart'ta geminin yüzdürme çalışmaları tamamlanana kadar deniz trafiği durmuş, uluslararası sevkiyatta aksamalar yaşanmıştı.

Olayın ardından Süveyş Kanalı'na alternatif taşımacılık rotaları gündeme gelmeye başlamıştı.

Etiketler : Mısır Süveyş Kanalı Hollanda he Ever Given Çin
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