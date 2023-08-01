Komşuda "virüs" tedirginliği: 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Yunanistan'da son bir haftada Batı Nil Virüsü vakaları artarken, sene başından bu yana 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) yayımladığı rapora göre, son bir hafta içinde ülkede Batı Nil Virüsü nedeniyle 8 hasta tedavi altına alındı.
Böylece, 2023 başından bu yana tedavi edilen Batı Nil Virüsü vakası sayısı 11'e yükseldi, 2 kişi ise yaşamını yitirdi.
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