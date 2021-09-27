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27 Eylül 2021 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 10:45:00

Komşuda korkutan deprem!

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Gelen son dakika haberine göre, Ege Denizi, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede artçılar sürüyor.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA'nın aktardığı habere göre, Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 09.17'deki sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Merkez üssü Girit'in güneyindeki Arvis bölgesi olan depremin tüm adada hissedildiği aktarıldı.

Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Girit'in Heraklion kentinde saat 09.37'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Etiketler : Yunanistan Girit Adası Atina Jeodinamik Enstitüsü deprem
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