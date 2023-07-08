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08 Temmuz 2023 Cumartesi 16:20:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 16:20:00

Komşuda halk, LGBT terörüne geçit vermedi!

Kaynak: AA

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, LGBT üyelerinin yapacağı bir etkinlik binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Ellerinde Gürcistan bayrakları ve LGBT karşıtı pankartları taşıyan kalabalık grup, Tiflis'te Lisi Gölü'ne yakın bir noktaya gelerek burada LGBT üyelerinin düzenleyeceği programın iptal edilmesini talep etti.

Çok sayıda polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda toplanan göstericiler, etkinliğin düzenleneceği alana izinsiz girmeye çalışınca polis ile arbede çıktı.

Polis özel kuvvetleri birliklerinin de yer aldığı alanda yaklaşık bir saat boyunca arbede yaşandı.

Tiflis'te öğle saatlerinde düzenlenmesi planlanan LGBT etkinliği, güvenlik nedeniyle iptal edildi.

Bazı göstericiler program alanına ulaşarak etkinlik için hazırlanan dekora zarar verdi, buradaki bazı bayraklar ve pankartlar ateşe verildi.

LGBT karşıtı gösterinin sona ermesine rağmen çok sayda kişi halihazırda etkinlik alanında beklemeye devam ediyor.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, LGBT üyelerinin olay yerinden güvenlik güçlerinin yardımıyla uzaklaştırıldığı belirtildi.

Etiketler : Tiflis LGBT etkinlik protestosu Gürcistan Gürcistan haberleri
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