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25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:05:00

Komşu korona tedbirlerini sıkılaştırdı! Aşı olmayan giremez

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Yunanistan koronavirüs tedbirlerini sıkılaştırdı. Buna göre, PCR testi de olsa aşısızların restoran, kafe ve bar gibi kapalı mekânlara girmeleri yasaklandı.

Yunan hükümeti, hem salgını sınırlamak hem de aşı yaptırmamakta ısrar eden yaklaşık 4 milyon kişiyi caydırmak için dün bir dizi tedbir açıkladı

Hürriyet'te yer alan habere göre Yunanistan'da COVID-19 aşısı olmayanların restoran, kafe ve bar gibi kapalı mekânlara girmeleri yasaklandı. Aşısızlar, bugüne kadar PCR ya da hızlı test ile bu mekânlara girebiliyordu. Ancak açıklanan yeni tedbirlerle birlikte artık aşı olmayanlar bu mekânlara testle de giremeyecek. Aşısızlar ayrıca, stadyum ve spor salonlarına da alınmayacak. Sağlık Bakanı Valisis Kikilias'ın aşı yaptırmayanlara yönelik dün açıkladığı ve 13 Eylül 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli olacak bazı kısıtlamalar şöyle:

TEST ÜCRETİ 10 EURO

- Kapalı eğlence yerleri, restoran, kafe ve barlara girmeleri yasak. Stadyum ve spor salonlarına da giremeyecekler.

- Sinema, tiyatro ve müzelere sadece hızlı test yaptırmaları halinde alınacaklar.

- Devlet ve özel sektörde çalışanlar haftada bir, turizm ve yiyecek-içecek sektörlerinde çalışanlar ile lise ve üniversite öğrencileri, haftada 2 kez hızlı test yaptıracaklar. Test masraflarını (10 Euro) kendileri karşılayacaklar.

- Otobüs ve gemilerle seyahat edecekler, seyahatten en geç 48 saat önce hızlı test yaptırmak zorundalar.

- Sağlık sektöründe çalışanlar, aşı olana kadar mecburi izne çıkarılacak.

MASKE ZORUNLU

Kısa sürede 1 milyon kişinin daha aşı olmasını hedeflediklerini söyleyen bakan Kikilias, kapalı mekânlarda maske zorunluğunun devam edeceğini de belirtti. Nüfusu 10.7 milyon olan Yunanistan'da, aşılarını tamamlayanların sayısı 5.7 milyon kişi. Ülkede, koronavirüsten 13.422 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler : Yunan hükümeti AŞI KORONA
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