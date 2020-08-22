Komada olan Rus muhalif Aleksey Navalni'yi taşıyan uçak Berlin'e indi
Zehirlendiği iddia edilen komadaki Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Almanya'da tedavi görmesi için izin çıktı. Navalni ve Alman doktorları taşıyan uçak Berlin'e indi.
Rus haber ajanı Tass’ta yer alan ve uçakların güzergâhlarını bildiren flightradar sitesinin verilerine dayandırılan habere göre, Omsk’tan havalanan, Rus muhalif aktivist Aleksey Navalni ve Alman doktorları taşıyan uçak Almanya’nın başkenti Berlin’e indi. Uçağın, Moskova saati ile 07.59’da Omsk’tan havalandığı ve Moskova saati ile 08.47’de Berlin’deki Tegel Havalimanı’na indiği ifade edildi.
Haberde, başlangıçta doktorların komada olan Navalni’yi stabil olmayan durumu nedeniyle nakletmeye karşı olduğu ancak daha sonra doktorların Navalni’nin durumunun stabil olduğunu söylediği belirtildi. Akrabalarının talebi üzerine Navalni’nin Omsk hastanesinden bir Alman kliniğine nakledilmesine karar verildi. Dün Navalni için Nürnberg’ten Omsk’a bir uçak gönderildi.
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