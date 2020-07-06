Kolombiya'da yakıt tankeri patladı: 7 ölü

Kolombiya'da kaza yapan yakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Magdalena eyaletinde bir yakıt tankerinin devrilmesinin ardından patlama meydana geldi.

Tankerden yakıt almaya çalışan 7 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi, soruşturma başlatıldı.