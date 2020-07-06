Kolombiya'da yakıt tankeri patladı: 7 ölü
Kaynak: AA
Kolombiya'da kaza yapan yakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.
Kolombiya'da kaza yapan yakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.
Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Magdalena eyaletinde bir yakıt tankerinin devrilmesinin ardından patlama meydana geldi.
Tankerden yakıt almaya çalışan 7 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi, soruşturma başlatıldı.
- ABD Başkanı Trump: Okullar sonbaharda açılmalı
- Hong Kong'da polise yeni yetkiler verildi
- Kolombiya'da yakıt tankeri patladı: 7 ölü
- AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye ile ilişkilerde 'karşılıklı fayda' vurgusu
- Dünya Müslüman Alimler Birliği: İsrail'in Filistin topraklarını gasbı karşısında susmak ihanettir
- Yemen ordusu Sana'da Husilerin elindeki bazı bölgelerde kontrolü sağladı