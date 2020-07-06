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06 Temmuz 2020 Pazartesi 22:38:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 22:38:00

Kolombiya'da yakıt tankeri patladı: 7 ölü

Kaynak: AA

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Kolombiya'da kaza yapan yakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kolombiya'da kaza yapan yakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Magdalena eyaletinde bir yakıt tankerinin devrilmesinin ardından patlama meydana geldi.

Tankerden yakıt almaya çalışan 7 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

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