Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Gustavo Petro'yu zor bir dönem bekliyor

Ülkede yüzde 100'ü açılan sandık sonuçlarına göre, Tarihsel Pakt Koalisyonunun adayı Petro, yüzde 50,44 ile en çok oyu alarak Kolombiya'nın 60. Cumhurbaşkanı oldu.

Kolombiya'da 29 Mayıs'taki 1. tur seçimlerinde büyük sürpriz yaparak Petro'nun rakibi olan Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Ligi adayı Rodolfo Hernandez, sağ seçmenin desteğine rağmen yüzde 47,31 oranında oy aldı.

Seçimlere katılım oranının 1998'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı ülkede, kayıtlı 39 milyonu aşkın seçmenden 22 milyon 658 bin 670 kişi sandığa giderek oyunu kullandı.

Kolombiya tarihinin ilk sol hükümetini kurması beklenen Petro, 11 milyon 281 bin oy alırken, rakibi Hernandez ise 10 milyon 580 bin 399 kişinin oyunu alabildi.

Petro, ülkedeki 32 yönetim bölgesinden 18'inde en yüksek oyu elde ederken, Hernandez 15 bölgede başarılı oldu.

Seçimde her iki adayı da tercih etmeyerek boş oy kullanan Kolombiyalıların sayısı 271 bin 644 olarak kayıtlara geçti.

Petro'nun, 13 Mart'taki Kongre seçimlerinde, senatoda sandalye sayısını arttırmasına rağmen yasa değiştirecek yeterli çoğunluğa ulaşamadığı için diğer partilerin kapısını çalmak zorunda kalacağı belirtiliyor.

Analistler, ülkede derin bir kutuplaşmanın yaşandığı, halka büyük değişim vadeden Petro'nun icraatlarını gerçekleştirebilmesinin önünde ciddi zorluklar olduğu görüşünde birleşiyor.

FARC ve ELN ile barış süreci

Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile Kasım 2016'da barış anlaşması imzalanmasının ardından çok sayıda eski FARC mensubunun öldürülmesi nedeniyle Petro, barış sürecinin güçlendirilmesi gerektiğini açıklamıştı.

FARC'dan sonra ülkenin en büyük silahlı örgütü olarak bilinen Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile yeniden barış müzakerelerini başlatmak isteyen Petro'nun, görevi devraldıktan sonra bu sorunu çözmek için adım atacağı belirtiliyor.

Pontificia Bolivariana Üniversitesinden sosyal iletişimci ve siyaset araştırmacısı Dr. Jorge Andres Rico Zapata, AA muhabirine, Petro'nun seçim zaferinin ardından ülkede yıllardır sosyal ve politik nedenlerden dolayı yığılmış sorunların bir anda çözülmesini beklememek gerektiğini söyledi.

Rico, demokrasinin, kurumsallığın ve kuvvetler ayrılığının devlette güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Petro için başlangıçta zorluklar olacağını bildirdi.

- "Venezuela ile ilişkilerin nasıl yürütüleceği önemli"

Kolombiya'da silahlı çatışmalardan kaynaklı güvenlik problemlerine değinen Rico, "Ülkede şiddetin türlerini ve istikrarsızlığa yol açan faktörleri iyi anlamak gerekiyor, Petro'nun güvenlik güçleriyle nasıl bir yol haritası çizeceği önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Rico, ELN ve çeşitli silahlı grupların Kolombiya-Venezuela sınırındaki faaliyetlerine dikkati çekerek, "Venezuela hükümetinin ihmali sonucu suç örgütlerinin sınırdaki varlığı artıyor. Sınırda güvenliğin sağlanması için Venezuela ile ilişkilerin nasıl yürütüleceği önemli." dedi.

Cumhurbaşkanının, kabinesini oluştururken ideolojik yakınlığa göre hareket etmemesi gerektiğini söyleyen Rico, "Yönetmesini bilen bir kabine olmalı çünkü o aynı zamanda kendisine oy vermeyenlerin de cumhurbaşkanı. Kendisine başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.