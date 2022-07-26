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26 Temmuz 2022 Salı 09:51:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 09:51:00

Kolombiya-Ekvador sınırında 5,7 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Kolombiya'nın Ekvador sınırında 5,7 büyüklüğündeki depremde bir kişi yaralandı, 30 ev zarar gördü.

Ekvador Jeofizik Enstitüsü, 13 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün başkent Quito'ya 120 kilometre mesafedeki San Gabriel kentinde olduğunu açıkladı.

Ekvadorlu yetkililer, 5,7 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle sınır bölgesinde yer alan Montufar, Espejo ve Tulcan kasabalarındaki 30 evin zarar gördüğünü, bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Risk Servisi (Sivil Savunma) Direktörü Cristian Torres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekibinin bölgeye gittiğini duyurdu.

Kolombiya tarafında ise sarsıntı nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Etiketler : Ekvador Jeofizik Enstitüsü DEPREM Cristian Torres
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