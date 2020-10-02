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02 Ekim 2020 Cuma 13:52:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 13:52:00

Kocasıyla birlikte sevgilisini öldürüp, kafasını kestiler

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ABD'de cinayetin arkasından filmleri aratmayan bir hikaye çıktı. 30 yaşındaki Armando Barron, eşi 31 yaşındaki Britany Barron ile ilişkisi olduğunu öğrendiği Jonathan Amerault'u, korkunç bir şekilde öldürdü. Britany, Armando'nun delilleri azaltmak için Jonathan'ın kafasını kesmek istediğini, kendisini de yardım etmesi için zorladığını polislere anlattı

New Hamshire'da kayıp bir adamla ilgili ihbar polisi harekete geçirdi. Salı günü Coos County'de cesedi bulunan 25 yaşındaki Jonathan Amerault'un kafasından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Polisin cinayet soruşturmasıyla ilgili ilk çalışmaları sonucunda Armando Barron ve eşi Britany Barron çiftini gözaltına alındı.

Sorgulamaların ardından, Barron çiftinin genç adamı birlikte öldürdüğü iddia edildi. Britany polise verdiği ifadede, Jonathan'la ilişkisi olduğunu ve kocasının durumu öğrenince bir cinayet planı yaptığını söyledi.

İşte Britany'nin polise verdiği ifadeye yansıya ve filmleri aratmayan korkunç cinayetin ayrıntılar...

Britany'nin polise tıbbi malzeme şirketinde iş arkadaşı olan Amerault ile ilişkisi olduğunu söylediği iddia edildi. Kadının beyanına göre, kocası öğrendiğinde cep telefonunu kullanarak Amerault'u bir parka çağırdı.

Armando önce Britany'nin Jonathan'ı öldürmesini istedi. Ancak tetiğe basamayınca, silahı elinden alarak genç adamı zorla arabaya bindirdi.

Armando, arabada Jonathan'ın kafasına silah dayadı ve bileklerini kesmesini istedi. Daha sonra elindeki silahla iki el kez göğsüne, bir kez kafasına doğru ateş etti.

Britany daha sonra, kocasının muşamba gibi ceset ve delillerin imhasında kullanılacak eşyalar satın aldığını söyledi.

KAFASINI KESTİLER

Britany'nin polis kayıtlarına geçen ifadesinde, Armando'nun kendisini zorla ormana götürdüğünü ve burada Jonathan'ı gömmek istediğini söyledi.

Britany, Armando'nun delilleri azaltmak için Jonathan'ın kafasını kesmek istediğini, kendisini de yardım etmesi için zorladığını ileri sürdü. Ardından, Jonathan'ın gövdesini ayrı, kafasını ayrı bir noktaya gömdüklerini söyledi.

YAKINLARINA MESAJ ATTILAR

Britany ifadesinde, öldürdükleri adamın telefonunu imha ettiğini, Armando'nun 'Tüm yakınlarına mesaj at. Onlara 'yeni bir başlangıç için bir süre New Mexico'ya gideceğini' yaz.' dediğini iddia etti.

Polis, bu ayın başlarında yaptığı basın açıklamasında, Jonathan Amerault'un işe gelmemesinin ardından 21 Eylül'de kayıp ihbarı aldığını söyledi. Açıklamada, 19 Eylül akşamından beri sevdiklerinin ondan haber alamadığı belirtildi. Amerault'nun cesedinin 22 Eylül'de bulunduğu ifade edildi.

Kamp alanı yakınında Jonathan'ın arabasını bulan güvenlik görevlilerinin, muşamba ve sürükleme izlerini takip ederek cesedi bulduğu belirtildi.

Britany kendisinin zorla bu işe dahil edildiğini ileri sürdü. Ancak savcılar, yardım almak için birden fazla fırsatı olduğunu ancak bunu yapmamayı seçtiğini savundu. Yargıç, hem Armando hem de Britany Baron'un kefaletsiz tutuklanmasına karar verdi.

(star.com.tr)

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