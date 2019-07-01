KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: Düşen Suriye'ye ait S-200 savunma füzesi

KKTC Bakanlar Kurulu´nun askeri yetkililerle özel gündemle toplanmasından önce sosyal medyadan açıklama yapan Özersay, şu bilgileri verdi:

"Dün akşam meydana gelen patlamayla ilgili olarak sabah saatlerinde Kıbrıs´ta bulunan ve bu konuda bilgi sahibi olabilecek olan ülkelerin Büyükelçileri ile temasa geçtik ve halihazırda iletişim halindeyiz. Gelecek olan bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız. Patlamanın yere çarpma öncesinde olduğu düşünülmektedir zira yerde herhangi bir çukur açılmamıştır. Farklı birkaç noktaya düşen parçalar füzenin havada, çarpmadan önce patladığını doğrulamaktadır. Şu anda Barış Kuvvetleri Komutanımız ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızla Başbakanlıkta toplantıdayız."

RUMLAR ALARMDA

Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis de Taşkent´te düşen füze ile ilgili tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu söyledi. Angelidis, Kıbrıs Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK´e yaptığı kısa açıklamada, hükümetin, Birleşmiş Milletler (BM) ile istişare halinde olduğunu ifade etti.

Patlamaya neden olan cisim konusunda çeşitli senaryoların bulunduğunu söyleyen Angelidis, konu hakkında bir sonuca varıncaya kadar herkesin sabırlı olmasını da istedi.





DHA