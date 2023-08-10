KKTC'den Rusya'nın "ofis açma" kararına ilişkin açıklama

Rusya'nın yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) konsolosluk hizmeti vermek amacıyla açmayı planladığı temsilcilik ofisi hakkında KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Ertuğruloğlu, "Rusya, KKTC'de yaşayan kendi vatandaşlarına yönelik olarak konsolosluk hizmeti vermek amacıyla ülkemizde bir ofis açma düşüncelerini ilgili makamlarımızla paylaşmışlardı. Bu bağlamda, Rusya'nın Güney Kıbrıs'ta bulunan Büyükelçiliğinden yetkililer Dışişleri Bakanlığımızla bir süredir konu hakkında görüşmelerde bulunmaktadır. Süreç devam etmektedir." dedi. KKTC'de başka ülkelerin de benzer ofisleri bulunduğunu ve bu ofislerin yıllardır faaliyet gösterdiğini söyleyen Ertuğruloğlu, "Söz konusu ofisin faaliyete geçmesi, Rusya Federasyonu'nun KKTC'yi tanıdığı şeklinde yorumlanmamalıdır." dedi.

RUSYA, KKTC İLE TEMASA GEÇMİŞTİ



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir temsilcilik ofisi açılması konusunda KKTC ile temasa geçtiğini belirtmiş, "Rusya'nın buradaki vatandaşına hizmet verebilmek için attığı bu adım KKTC'nin tanınması anlamına gelmese de varlığının kabul edilebilir olduğunu gösteriyor." demişti.