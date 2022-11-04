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04 Kasım 2022 Cuma 18:28:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 18:28:00

KKTC'den ABD'nin 'Kıbrıs' açıklamalarına tepki: Çözüm beyanları inandırıcı değil

Kaynak: AA

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KKTC Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ın Kıbrıs ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanlık, Price'ın çözümü destekledikleri yönündeki beyanlarının inandırıcı olmadığını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ın 2 Kasım'da yaptığı açıklama hatırlatıldı.

Açıklamada ABD'nin, Rum tarafının Kıbrıs konusundaki görüşlerini tekrarladığı belirtildi:

"Her şeyden önce ABD'nin bir yandan Rum tarafına silah satışı yapması diğer yandan ise 'Ada'da bir çözümü' desteklediklerini ifade etmesi inandırıcı değildir. Kabul edilebilir bir anlaşmaya bir tarafı silahlandırarak varılmasının mümkün olmadığını ABD yetkililerinin bildiği aşikardır. Ada'da kendini Türk ulusunun bir parçası olarak gören Kıbrıs Türkleri ve kendini Helenizm'in bir unsuru olarak gören Kıbrıs Rumları yaşamaktadır. ABD yetkililerinin 'Kıbrıslı' diye bir milletten bahsetmesi ve Ada'nın en temel olgularını bilmezlikten gelmesi ise manidardır."

"KKTC'NİN BU ADIMINA, ABD'NİN OLUMLU YAKLAŞMASINI BEKLİYORUZ"

KKTC'nin Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün ülkedeki mevcudiyeti ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için KKTC ile BM arasında yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu defaten kayda geçirdiği aktarılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bu görüşten hareketle KKTC proaktif davranarak BM yetkililerine her iki tarafın da çıkarına olacak bir anlaşma taslağı sunmuştur. BM Barış Gücü'nün ülkemizdeki faaliyetlerini sürdürmesinin yolunu açacak KKTC'nin bu adımına, ABD'nin olumlu yaklaşmasını bekliyoruz.

Elli yıl önceki şartlar gözetilerek görüşülmeye başlanan ve birçok kez Rum tarafının uzlaşmazlığı nedeniyle başarısız olan 'federasyon' formülünde ABD'nin halen ısrar etmesi değişen koşullar ile bağdaşmamaktadır. Federasyonu hedef alan müzakerelerin Rum tarafınca reddedildiği tescillenmiştir. Ancak daha da önemlisi Ada'da iki halk ve iki devlet bulunmaktadır. Ancak bu olguyu dikkate alan bir çaba bölgede ve Ada'da arzulanan istikrar ve refah ortamını yaratabilecektir."

Etiketler : ABD Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı
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