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11 Eylül 2020 Cuma 19:42:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 19:42:00

KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli devam ediyor

Kaynak: AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının Türkiye'ye nakli sürüyor.

Türkiye'den Ercan Havalimanı’na gelen Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, 4 Kovid-19 hastasını alarak, Türkiye'ye geri döndü.

Hasta nakli için gelen ambulans uçak, 19.15'te Türkiye'ye doğru hareket etti.

Nakil sırasında havalimanı görevlileri ve sağlık çalışanları tarafından maske kullanımı ve mesafe kuralına dikkat edildi.

9 Eylül'de KKTC'ye gelen ilk ambulans uçak, 4 Kovid-19 hastasını Türkiye'ye götürmüştü.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 9 Eylül'de Türkiye'nin, gece yarısından itibaren KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'deki sağlık servislerine nakline başlayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da 27 Ağustos'ta, Türkiye'nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

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