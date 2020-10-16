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16 Ekim 2020 Cuma 15:34:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 15:34:00

KKTC'de son anketler Cumhurbaşkanı olarak Ersin Tatar'ı gösterdi

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Pazar günü sandık başına gidecek olan KKTC'de ilk turun seçim sonuçlarını bilen Gezici Araştırma'ya göre ikinci turun galibi de 54'ün üzerinde bir oyla Ersin Tatar olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan son ankete göre, 18 Ekim pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini Başbakan Ersin Tatar, yüzde 54 oy oranı ile kazanacağı ifade edildi. Seçim ile ilgili gerçekleştirilen ankete göre halkın yüzde 54,1'i Başbakan Ersin Tatar'a, yüzde 45,9’ü de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etti. Araştırmaya katılan halk, Kıbrıs'ta çözüm noktasındaki düşüncelerini de ifade etti. Buna göre; halkın yüzde 79,6'sı Kıbrıs'ta 'iki ayrı devletli' bir çözümü desteklediğini, yüzde 20,4'ü de 'Rumlarla birleşik bir federasyonu' desteklediğini belirtti.

Gezici Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen ankette, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin de önemi ortaya çıktı. Kıbrıs, Türk halkının yüzde 67,9'u Türkiye ile ilişkilerin 'çok önemli' olduğunu, yüzde 27,6'sı 'önemli' olduğunu, yüzde 4,5'i de 'önemsiz' olduğunu söyledi. Anket sonucuna göre halkın yüzde 70'i Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkileri Başbakan Tatar'ın iyi yöneteceğini düşünüyor.

İLK TURU BİLMİŞTİ

Kıbrıs'ta yaptığı araştırmalarıyla bilinen Gezici Araştırma Merkezi Sahibi Murat Gezici, 11 Ekim'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını bire bir bilmişti. 11 Ekim'den önce anket yapan Gezici, ilk turda Başbakan Tatar'ın yüzde 33,9, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın da 29,7 oy alacağını savunmuştu. Seçim sonucunda Tatar, 32,34, Akıncı da 29,84 oy aldı.

Gezici daha önceki açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı; "Başbakan Tatar, DP ve YDP'nin yüzde 90'ının üzerinde desteğini alacak. HP'nin de tabanının yüzde 65 civarında desteğini alacak. Aynı zamanda Tufan Erhürman'a ilk turda oy verenlerin yüzde 40'ı da oyunu Tatar'dan yöne kullanacak. Tüm sonuçlara baktığımızda Başbakan toplamda yüzde 54'lerde oy alacak."

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