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23 Ağustos 2020 Pazar 00:13:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 00:13:00

KKTC'de son 24 saatte 16 yeni vaka görüldü

Kaynak: AA

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KKTC'de son 24 saatte 16 yeni tip koronavirüs vakası görüldü ve toplam vaka sayısı 263'e yükseldi. Ülke genelinde açık alanda düzenlenecek eğlence organizasyonlarına katılan kişi sayısının 100 ile sınırlandırılacağı açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 70 test yapıldığını, 16 yeni pozitif vakaya rastlandığını ve 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pozitif vakaların 8'inin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile KKTC'ye geldiğini kaydeden Pilli, 2 vakanın ise daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında tutulduğunu ifade etti.

Pilli, diğer 5 vakanın ise yeni havalimanı şantiyesinde çalışan işçiler arasından olduğunu ve Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

Bakan Pilli, 83 hastanın tedavilerinin sürdüğünü ve yoğun bakımda herhangi bir hastanın olmadığını kaydetti.

İlk COVID-19 vakasının 10 Mart'ta bir Alman turistte görüldüğü KKTC'te virüs sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC'de bugün açıklanan 16 vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük rakam oldu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinden yeni kararlar

Sağlık Bakanlığına bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, acil olarak KOVID-19 tedbirleri kapsamında ek kararlar aldı.

Buna göre, KKTC'ye günlük uçuş sayısı 23 Ağustos itibarıyla 6 ile sınırlandırılacak ancak bu sayıya özel uçaklar dahil olmayacak.

Yine aynı tarihten itibaren Girne Limanı'na gelen yolcu sayısı, özel yatlar haricinde 250 ile sınırlı olacak.

Karara göre, açık alanda düzenlenecek eğlence organizasyonlarına katılan kişi sayısı 100 ile sınırlandırılacak ve düğünlerde maske takılması zorunlu tutulacak.

RUM KESİMİNDE 11 YENİ VAKA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, son 24 saatte 3 bin 446 test yapıldığı ve 11 yeni KOVID-19 vakasının görüldüğü açıklandı.

Toplam vaka sayısının 1417'ye yükseldiği, Rum kesiminde KOVID-19 nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi.

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