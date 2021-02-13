  • BIST
    1538.44
  • Dolar
    7,0386
  • Euro
    8,5290
  • Altın
    412,0630
İstanbul
0 / 1
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump azil yargılamasında bir kez daha aklandı
Hindistan Parlamentosunda Cammu Keşmir'in sesini duyuracak kimse kalmadı
KKTC'de sokağa çıkma yasağı 22 Şubat'a kadar uzatıldı
Bakan Soylu, Diyarbakır annelerine müjdeyi verdi
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan, Kadir Topbaş'ın cenaze törenine katılacak
Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 492 bini geçti
Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 2 terörist sağ olarak ele geçirildi
"İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız"
Kadir Topbaş hayatını kaybetti!
Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı tahminini değiştirdi
Başkan Erdoğan vasiyetini yerine getirdi
Komutanlar sınır hattında
"Gelin, karbon testi yaptırın kaç yıllık olduğunu söyleyelim"
Padişahların vazgeçilmezine coğrafi işaret
Buzu ‘sal' gibi kullanıp balık avladılar
Zahide'nin derdi: Balık pulu hastalığı
Huzurevinde online müzik ziyafeti
Havuzda Karan güvenliği
101 gül romantizmi
14 Şubat bizden geçti
Babasına söz verdi, rekora imza attı
ULAQ paniği! "Türkiye Doğu Akdeniz'i yerli SİDA'larla dolduruyor"
13 Şubat 2021 Cumartesi 23:56:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 23:57:00

KKTC'de sokağa çıkma yasağı 22 Şubat'a kadar uzatıldı

ABONE OL

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Bakanlar Kurulu'nun ardından Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan kararları açıkladı.

Buna göre, KKTC genelinde 15 Şubat'a kadar yürürlükte olan tam sokağa çıkma yasağı, 22 Şubat saat 05.00'e kadar uzatıldı.

Bu süreçte, eczane, market, manav, eczane, fırın ve kasap gibi temel ihtiyaçların satıldığı işletmeler açık, pazar günleri nöbetçi eczaneler ve fırınlar dışında kalan işletmeler kapalı olacak.

Online servis yapan işletmeler sadece 11.00-21.00 saatleri arasında çalışabilecek.

İlçeler arası giriş çıkışlara yönelik kısıtlama devam edecek, bankalar minimum personelle çalışabilecek.

Devlet okulları ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimler 28 Şubat'a kadar durdurularak online eğitime geçilecek.

Son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan yalnızca KKTC vatandaşları ve daimi ikametgahları bulunan kişilerin 14 gün merkez karantinada kalmaları kaydıyla KKTC'ye girişlerine izin verilecek.

Son 24 saatte 30 vaka

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 4 bin 337 test yapıldığını, 21'i yerel 30 pozitif Kovid-19 vakasına rastlandığını ve 53 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, toplam vaka sayısının 3 bin 37'ye yükseldiğini, 737 kişinin tedavisinin devam ettiğini ve yoğun bakımda 13 hastanın bulunduğunu kaydetti.

Etiketler : Ersan Saner kktc koronavirüs vaka sayısı
Dökülen saçlara bakım

Dökülen saçlara bakım
Bambaşka Merve

Bambaşka Merve
Ofisini su bastı

Ofisini su bastı
14 Şubat önemsiz bir gün

14 Şubat önemsiz bir gün
19 Şubat'ta 'Duru Olmak'

19 Şubat'ta 'Duru Olmak'
2 yıl sonra albüm

2 yıl sonra albüm
Klarnetiyle Aysel Gürel'i andı

Klarnetiyle Aysel Gürel'i andı
Cem Karaca'nın 17. yılına özel klip

Cem Karaca'nın 17. yılına özel klip
Başarı kıstası kendisi

Başarı kıstası kendisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER