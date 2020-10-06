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06 Ekim 2020 Salı 23:41:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 00:00:00

KKTC'de Halkın Partisi koalisyondan çekildi, hükümet düştü

Kaynak: AA

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KKTC'de koalisyon ortağı Halkın Partisi, hükümetten çekilme kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) hükümet ortağı Halkın Partisi’nin hükümetten çekilme kararı aldığını duyuran Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin yaptığı açıklamada, "Hükümetin bozulma sebebi Ersin Tatar’dır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) hükümet ortağı Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Parti Meclisi toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, HP’nin hükümetten çekildiğini duyurdu. HP Genel Başkanı Yenal Senin, devletin bütünlüğünün bozulduğunu vurgulayarak, “Hükümetin bozulma sebebi tutarsızlık ve Ersin Tatar’dır” dedi. Senin, “Partimiz hükümette bulunduğumuz bu dönemde sorumlulukla hareket etmiş, üzerine düşeni yapmıştır. Dış politikayla doğrudan ilgili olarak yetkili kılınan Dışişleri Bakanlığı ve Maraş açılımının mimarı olan Kudret Özersay devre dışı bırakılmıştır" dedi.

Toplumun gözü önünde cereyan eden son hadiseler karşısında sessiz ve tepkisiz kalmalarının mümkün olmadığını ifade eden Genel Başkan Senin, "HP Parti Meclisi, hükümetten çekilme kararı aldı. Yeni hükümete kuruluna kadar sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz" diye konuştu.

"Maraş konusunda uluslararası hukuka ayrı hareket etmeden, seçim sonrasına planlı bir şekilde görüş bildirmiştik" diyen Senin, "HP’nin bugün yapılan açılımı destekleyen bir tutumu vardır. Bizim tutumuz 2015 yılından beri bellidir. Mevcut durum seçime müdahale olarak düşünülebilir ancak devlet bütünlüğünün bozulması bizim için önemlidir" dedi.

Yenal Senin KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a tepki göstererek, "Tatar, herhangi bir bilgiyi hükümet ortağına vermemiştir. Özersay telefonla sorduğunda da bilgi vermemiştir. Bu tutarsızlık ve hükümetin bozulma sebebi Ersin Tatar’dır" ifadelerini kullandı.

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