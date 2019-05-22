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22 Mayıs 2019 18:25 | Çarşamba

KKTC'de Ersin Tatar başbakanlık görevini devraldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisinin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varmasının ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'dan başbakanlık görevini devraldı.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, başbakanlık binasında bazı bakan ve partililer tarafından karşılanan Tatar, başbakanlık görevini Erhürman'dan devraldı.

Tatar ve Erhürman, baş başa yaptıkları kısa görüşmenin ardından birer konuşma yaptı. 

Ersin Tatar, konuşmasında, yeni hükümetin hayırlı ve uzun ömürlü olması dileğinde bulunarak, hükümetin devir prosedürünün devam ettiğini kaydetti.

Tüm milletvekillerinin kendisi için büyük önem taşıdığını dile getiren Tatar, "Bugün benim için çok özel bir gündür. İnsan her gün başbakanlık görevini almaz." dedi. 

Tufan Erhürman da bundan sonra ana muhalefet görevine devam edeceklerini belirterek, "Zor bir dönemi geride bıraktık. Önümüzde de zor bir dönem var. Bu saatten sonra ana muhalefet görevini üsteleneceğiz." diye konuştu.

Erhürman, yapıcı bir muhalefet üstlenip, hükümetin olumlu icraatlarına destek vereceklerini, sırf muhalefet olsun diye muhalefet yapmayacaklarını kaydetti.

-Tatar kimdir?

KKTC'de 30 Ekim 2018'den bu yana UBP Genel Başkanlığı görevini sürdüren Ersin Tatar, 1960 yılında Lefkoşa'da doğdu.

Lise öğrenimini İngiltere'de tamamlayan, 1982 yılında Cambridge Üniversitesinden mezun olan ve 1982-1986 yıllarında İngiltere'de PriceWaterhouse'da çalışan Tatar, "CharteredAccountant" unvanını aldı.

Ersin Tatar, 1986-1991 yıllarında İngiltere'de PollyPeck Firmasında, 1991-1992 yıllarında Ankara'da FMC-Nurol Savunma Sanayi AŞ'de finansman müdürü olarak çalıştı.

1992-2001 yıllarında İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatörlük yapan Tatar, 1996'da KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı "Kanal T"yi kurdu.

Ersin Tatar, 2003 yılında UBP ile siyasete atıldı. 19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Maliye Bakanı görevine getirilen Tatar, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu görevini sürdürdü.

KKTC'de 28 Temmuz 2013 erken genel seçimlerinde yeniden UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçilen Ersin Tatar, 8. dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı.

Tatar, 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. 27-28 Ekim 2018'deki UBP Kurultayı'nda Hüseyin Özgürgün ile ikinci tura kalan Ersin Tatar, Özgürgün'ün yarıştan çekildiğini açıklamasıyla Genel Başkan seçildi.

İngilizce bilen Tatar, evli ve 2 çocuk babası.

(AA)

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