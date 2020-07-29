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29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:21:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:21:00

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçim takvimi açıklandı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yüksek Seçim Kurulu, 11 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylaması takvimini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkı, 11 Ekim'de 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek ve Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören Anayasa değişikliğine dair oy vermek için sandığa gidecek.

YSK'den yapılan açıklamaya göre, seçim takvimi ve yasaklar 12 Ağustos'ta başlayacak.

Seçim için adaylık başvuruları 4 Eylül'de yapılacak. YSK, geçici olarak adayları ilan edecek ve kesinleşen adaylar ise 14 Eylül'de açıklanacak.

KKTC'de seçim ve halk oylaması propagandası 15 Eylül'de başlayacak.

Seçim ve halk oylamasıyla ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları 26 Eylül'e kadar yayımlanabilecek. Seçim propagandası ise 10 Ekim'de sona erecek.

YSK'nin daha önce 26 Nisan'da yapılacağını duyurduğu cumhurbaşkanlığı seçimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meclisi tarafından 11 Ekim'e ertelenmişti.

Seçim ertelenmeden önce, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan ve Başbakan Ersin Tatar'ı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Tufan Erhürman'ı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Erhan Arıklı'yı aday göstermiş, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Genel Başkanı olduğu Halkın Partisinden (HP) istifa ederek bağımsız aday olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bağımsız aday olduğunu ilan etmişti.

Kıbrıs Türk halkı, cumhurbaşkanı seçmek üzere 1974'ten sonra 10'uncu kez sandığa gidecek.

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