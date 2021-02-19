  • BIST
    1560.34
  • Dolar
    6,9859
  • Euro
    8,4699
  • Altın
    399,8600
İstanbul
-2 / 3
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti
AB ve NATO'dan ABD'ye, Rusya ve Çin'e karşı birliktelik çağrısı
56 saatlik kısıtlama ile sokaklar sessize büründü
KKTC'de 22 Şubat itibariyle 'kademeli açılma' süreci başlıyor
G7 ülkeleri, Kovid-19'la mücadelede iş birliklerini yoğunlaştıracak
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında helal akreditasyon alanında iş birliği anlaşması imzalandı
Teröristlerin attığı roketler Hakkari'deki bir köye düştü
Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize yaklaşık 362 milyon liralık destek ödemelerine başlıyoruz
Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 3 polis ve 3 isyancı hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 505 bini geçti
Yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor
"Artık mızrak çuvala sığmıyor"
"PKK'nın üst düzey yöneticileri panik içinde"
15 yaşındaki Nilüfer
Saat ve ayakkabı görmekten sıkıldı
Padişahın karşısında yürüme stresi
Bu kulaklık uyutuyor
"Dedikleri gibi misafir etmediler, doğrudan işkence ettiler"
Bilim Kurulu Üyesi: Restoranlarda HES kodu istenebilir
Ezel okusun diye yollar açıldı
Daktiloyla teknolojiye meydan okuyor
Boylarına uygun mutfakları oldu
19 Şubat 2021 Cuma 22:13:00 - Güncelleme:19 Şubat 2021 Cuma 22:13:00

KKTC'de 22 Şubat itibariyle 'kademeli açılma' süreci başlıyor

ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22 Şubat itibariyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan "tam sokağa çıkma" uygulaması esnetilerek "kademeli açılma" süreci başlayacak.

KKTC'de yerel Kovid-19 vakalarında görülen düşüşün ardından 22 Şubat'tan itibaren işletmeler ve ekonomik faaliyetlerde kademeli olarak açılmaya gidilecek.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Bakanlar Kurulunun ardından alınan kararları açıkladı.

Buna göre, hafta içi 20.00 - 05.00 saatleri arasında ve cuma saat 20.00'den pazartesi 05.00'e kadar temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

22 Şubat itibarıyla hafta içi marketler 08.00-18.00, perakende ve mağazacılık hizmetleri 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Cumartesi günleri market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu ve eczaneler 08.00-18.00 saatlerinde açık olacak, pazar günleri ise eczane ve fırınlar haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı tutulacak.

Restoran, kafe, büfe ve benzeri hizmetler yalnızca paket servis ve online satış şeklinde hizmet verebilecek, giyim sektöründe ise ürün denemeleri yapılmayacak.

Tiyatro, sinema ve düğün salonları, kahvehane, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, lokaller, yüzme havuzları, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokantalar, kuaför, berber ve güzellik salonları ise kapalı olmaya devam edecek.

Vaka sayılarının daha az olduğu Lefke, Güzelyurt, İskele ve Gazimağusa ilçelerine, vaka sayılarının daha fazla olduğu Lefkoşa ve Girne ilçelerinden geçişler İlçe Emniyet Kurulları tarafından kontrollü yapılacak.

- EĞİTİM ONLİNE DEVAM EDECEK

28 Şubat'a kadar tüm okullarda eğitim online olarak devam edecek, isteğe bağlı olarak kreşler açık olabilecek.

Son 14 gün içinde Birleşik Krallık, Hollanda, Brezilya, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan KKTC vatandaşları ve daimi ikametgahları bulunan kişilerin 14 gün merkez karantinada kalmaları kaydıyla ülkeye girişlerine izin verilecek.

Cenaze törenleri, sadece birinci derece yakınların katılımıyla yapılabilecek.

KKTC'de ikamet eden ve Rum kesiminde çalışan veya Rum kesiminde ikamet eden ve KKTC'de çalışan kişiler, son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabilecek.

Öte yandan, ülkeye gelecek üniversite öğrencilerinin kişi sayısına göre karantina koşulları Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Öğrencilerin ülkeye girişlerinde son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri, öğrencilerin geldikleri ülkenin karantina uygulamaları kapsamında 10 veya 14 gün karantinada kalmaları gerekecek.

- SON 24 SAATTE 14 YENİ VAKA

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 5 bin 56 test yapıldığını, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 69 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, 475 kişinin Kovid-19 tedavisinin devam ettiğini ve yoğun bakımda 7 hastanın bulunduğunu kaydetti.

Etiketler : kktc sağlık bakanı Kovid-19 koronavirüs
Ünlüler aşka geldi

Ünlüler aşka geldi
Öğle molası benzinlikte

Öğle molası benzinlikte
Köyde karantina

Köyde karantina
39. yaşa kar kutlaması

39. yaşa kar kutlaması
Türkiye'de Kendall'dan daha güzelleri var!

Türkiye'de Kendall'dan daha güzelleri var!
14 Şubat hediyesi kedi

14 Şubat hediyesi kedi
Gerçek aşı vurulmuş

Gerçek aşı vurulmuş
‘En Güzeli' akustik

‘En Güzeli' akustik
Koronayı yendi uçak fobisi başladı

Koronayı yendi uçak fobisi başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER