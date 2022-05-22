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KKTC: Kapalı Maraş ile ilgili tek yetki hükümetimize aittir
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22 Mayıs 2022 Pazar 01:04:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2022 Pazar 01:04:00

KKTC: Kapalı Maraş ile ilgili tek yetki hükümetimize aittir

Kaynak: AA

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KKTC Dışişleri Bakanlığı, Kapalı Maraş bölgesiyle ilgili tek yetkinin KKTC hükümetine ait olduğunu bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Kapalı Maraş'a ilişkin dünya kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğunu ve Kapalı Maraş ile ilgili tek yetkinin de KKTC hükümetine ait olduğunu bir kez daha kayda geçirmekte yarar görmekteyiz. KKTC hükümeti, GKRY'nin iddia ettiği gibi Kapalı Maraş'ta yeni bir plaj açılması kararı almış olmayıp, halihazırda kullanıma açık bir plajda başta güvenlik olmak üzere, plajı kullananların yararına birtakım iyileştirme çalışmaları başlatmıştır." ifadelerine yer verildi.

KKTC makamlarının, Maraş'ta atılacak adımlar konusunda başta Rum tarafı olmak üzere hiçbir merciden icazet almayacağı vurgulanan açıklamada, "Dünyada daha önemli birçok konu dururken, GKRY'nin gerek BM gerek diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşları yanıltmak suretiyle meşgul etmesi büyük bir sorumsuzluk göstergesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

MARAŞ AÇILIMI

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

KKTC sınırları içerisindeki Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 12 Temmuz 2021'de Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında bir bölge daha askeri olmaktan çıkarıldı ve böylece Maraş'ın yüzde 3,5'lik kısmı sivilleştirildi.

Türkiye ve KKTC makamları, Maraş'ta taşınmazı olan Rumlara ve diğer vatandaşlara, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuru yapmaları çağrılarını yineliyor.

Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması hedefleniyor.

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Kapalı Maraş
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