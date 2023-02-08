KKTC ekipleri Adıyaman'da anne ile 2 çocuğunu enkazdan çıkardı

KKTC ekipleri Adıyaman'da anne ile 2 çocuğunu enkazdan çıkardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan (SSTB) yapılan yazılı açıklamada, Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan bir binanın enkazından anne ile 2 çocuğunun yaralı çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Aynı kurtarma faaliyeti içerisinde enkazdan yaralı çıkarılan bir kiş de hastaneye sevk edildi.

Açıklamada, ekiplerin zor hava şartlarına rağmen arama kurtarma çalışmalarını gece de sürdürdüğü kaydedildi.