KKTC ekipleri Adıyaman'da anne ile 2 çocuğunu enkazdan çıkardı
Kaynak: AA
Adıyaman'da görev yapan KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arama kurtarma ekipleri, bir binanın enkazından anne ile 2 çocuğunu kurtardı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan (SSTB) yapılan yazılı açıklamada, Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan bir binanın enkazından anne ile 2 çocuğunun yaralı çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Aynı kurtarma faaliyeti içerisinde enkazdan yaralı çıkarılan bir kiş de hastaneye sevk edildi.
Açıklamada, ekiplerin zor hava şartlarına rağmen arama kurtarma çalışmalarını gece de sürdürdüğü kaydedildi.
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