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13 Temmuz 2020 Pazartesi 22:13:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 22:13:00

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan BM ve AB'ye mektup

Kaynak: AA

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KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, BM ve AB'ye mektup göndererek Kıbrıs Rum yönetiminin sınır kapılarında yürürlüğe koyduğu keyfi ve engelleyici uygulamaların sona erdirilmesi yönünde gerekli adımları atmaya davet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, mektubunda, Rum liderliğinin Yeşil Hat Tüzüğü'nü tek yanlı değiştirdiğini vurguladı.

Özersay, Rum yönetiminin 1 Temmuz 2020 itibarıyla hem bir kısım KKTC vatandaşının hem de AB ve üçüncü ülke vatandaşlarının KKTC'ye kara giriş kapılarından giriş-çıkışlarını engelleyen uygulamasının serbest dolaşım hakkının ihlali olduğunu anlattı.

Bu kabul edilemez uygulamaların amacının, Kıbrıs Türk tarafının ekonomisini ve turizmini baltalamak olduğuna işaret eden Özersay, bunun iki halk arasındaki kırılgan ilişkileri ve güveni daha da zedeleyeceğine dikkati çekti.

Özersay, mektubunun ekinde KKTC Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partilerin imza koyduğu deklarasyonu da muhataplarına iletti.

MECLİSTEN ORTAK DEKLARASYON

Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen 6 siyasi partinin genel başkanları ve temsilcileri, bugün imzaladıkları ortak deklarasyonla Kıbrıs Rum kesiminin sınır kapılarında başlattığı sınırlamalara son vermesi ve AB yetkililerinin de salgın öncesi uygulamaya dönüş için inisiyatif alması çağrısı yapmıştı.

KKTC'den Kıbrıs Rum kesimine ticari mal akışını düzenlemeye yönelik hazırlanan Yeşil Hat Tüzüğü, 23 Ağustos 2004'te yürürlüğe girmişti.

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