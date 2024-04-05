VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT ve Emniyet'ten İsrail casuslarına operasyon
Bakan Işıkhan'dan Açık İş İstatistikleri Araştırması'na ilişkin açıklama
Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kadir Gecesi'ni yeniden dirilişimize milat kılmalıyız
İsrail, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılmasını kabul etti
Beşiktaş'taki gece kulübü yangınıyla ilgili yeni gelişme
05 Nisan 2024 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 10:30:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Washington'da temaslarda bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'li yetkililer ve sivil toplum örgütü temsilcilerine, Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusundaki görüşlerini aktardı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Washington'daki temasları kapsamında Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündemi değerlendirdi.

Tatar, bölgedeki durumu ve Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyle ilgili öne çıkan konuları Amerikalı muhataplarına ilettiğini, özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesinin verimli geçtiğini belirtti.

ABD'li yetkililerin KKTC'nin son dönemde gündeme taşıdığı güçlü mesajları yakından takip ettiğini ifade eden Tatar, KKTC'ye yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladıklarını anlattı.

"Egemen eşit ve eşit uluslararası statü" siyasetinden taviz vermeyeceklerinin altını çizen Tatar, resmi müzakerelerin başlaması için bu ön şartın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Hudson Enstitüsü'nde Amerikalı uzmanlarla yaptığı görüşmenin de faydalı geçtiğini ve Amerikalıların Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

Ayrıca Amerikan medyasına da açıklama yapan Tatar, Washington'daki Kıbrıslı Türk ve Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Tatar, cuma günü de New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceğini ve Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konularındaki temel başlıkları görüşeceklerini bildirdi.

Etiketler : kktc ersin tatar washington
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü

Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX