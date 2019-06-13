  • Bist 100
    90.501
  • Dolar
    5,8694
  • Euro
    6,6344
  • Altın
    253,2427
İstanbul
23 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
HDP'li belediyeden skandal yarışma HDP'li belediyeden skandal yarışma
Altun'dan Cemil Meriç paylaşımı Altun'dan Cemil Meriç paylaşımı
Belediye hizmetinde e-devlet dönemi Belediye hizmetinde e-devlet dönemi
Şahin yeniden başkan Şahin yeniden başkan
Ev kadınlarına yeni gelir kapısı Ev kadınlarına yeni gelir kapısı
Fuat Sezgin'lere ihtiyacımız var Fuat Sezgin'lere ihtiyacımız var
'PKK devleti ihtimal dışı' 'PKK devleti ihtimal dışı'
Son güne kadar denetim Son güne kadar denetim
Bırakın tatil yapsınlar Bırakın tatil yapsınlar
İçişleri Bakanı Soylu: Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Soylu: Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız
Son bahar Son bahar
JustIn'den geri vites JustIn'den geri vites
Radiohead'den hacker'lara ters köşe Radiohead'den hacker'lara ters köşe
8 ay arayla büyük acı 8 ay arayla büyük acı
Baharat Kızlar film oluyor Baharat Kızlar film oluyor
Frida'nın sesi bulundu Frida'nın sesi bulundu
E-faturaya yoğun ilgi E-faturaya yoğun ilgi
KOBİ'lere 500 bin liralık destek paketi KOBİ'lere 500 bin liralık destek paketi
Binali Yıldırım: Şu an mitil atılmış vaziyette Binali Yıldırım: Şu an mitil atılmış vaziyette
Trump'tan "ne İran ne de ABD anlaşma için hazır" mesajı Trump'tan "ne İran ne de ABD anlaşma için hazır" mesajı
100 bin çocuk teknoloji ile buluşacak 100 bin çocuk teknoloji ile buluşacak
'Boşanmıyoruz' pozları 'Boşanmıyoruz' pozları
'Hande'nin parasına ihtiyacım yok' 'Hande'nin parasına ihtiyacım yok'
Beyaz zambak yağı; ağrı dindirir, cildi güzelleştirir Beyaz zambak yağı; ağrı dindirir, cildi güzelleştirir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Haziran 2019 22:35 | Perşembe

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Doğu Akdeniz açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bugün Doğu Akdeniz’de eğer bir gerginlik yaşanıyorsa, bunun temel nedenlerinden bir tanesi Rum tarafının, bu konuyu Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmeye yanaşmamasıdır." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz’de bir gerginlik yaşanıyorsa, bunun temel nedenlerinden bir tanesinin Rum tarafının bu konuyu Kıbrıs Türk tarafı ile görüşmeye yanaşmaması olduğunu belirtti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ta (TAK) yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile yaptığı görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, ikili temaslarında ele alınan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Spehar ile temasında çok önemli bir güven arttırıcı önlem olarak doğalgazla ilgili bir komite kurulmasının ne kadar yararlı olabileceğini kendisine bir kez daha söyleme fırsatı bulduğunu aktardı. Bunu yeri geldikçe Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile yaptıkları görüşmelerde de gündeme getirdiğini anımsatan Akıncı, Rumların buna bugüne kadar hiç yanaşmadıklarını, bundan sonra yanaşırlar mı bilemediğini söyledi.

AKINCI ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Keşke yanaşsalar. Çünkü bugün Doğu Akdeniz’de eğer bir gerginlik yaşanıyorsa temel nedenlerinden bir tanesi Rum tarafının bu konuyu bizlerle görüşmeye yanaşmamasıdır. Halbuki hepimize ait olduğu söylenen bu doğal zenginlikler, eğer birlikte ele alınabilse bundan herkes, işin başından yarar umarak birlikte hareket etmenin yolunu bulabilecekti. Zaman geç değil, bugün bile bu yanlış gidiş tersine çevrilebilir ve herkes için daha yararlı bir noktaya evrilebilir."

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar ile yapılan toplantıda, karşılıklı zanlıların iadesi konusundaki gelişmelerin de değerlendirildiğini söyleyen Akıncı, şunları kaydetti:

"Bizim tarafta zanlı bulunan 4 Gürcü’ye karşılık, bir cinayetin zanlısı olarak Güney’de bulunan bir Pakistanlının iadeleri bugün gerçekleşti. Bu olay gerçekleşmeden, başsavcılık tarafından gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanlığımız bilgilendirildi. Bunun yanında suçlarla ilgili komite başkanı Hakkı Önen de daha olay gerçekleşmeden gelişmeler hakkında bizi sürekli bilgilendirdi. Bugün bu olayın bu şekilde gerçekleşmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek ve katkı koyanlara teşekkür etmek isterim."

Bir tarafın diğer tarafı bir suçlu cenneti olarak görmesinden daha yanlış bir şeyin olamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bir taraf, diğer tarafı tanımayabilir. Ne bir taraf, ne öteki taraf suçluların sığınacağı bir güvenli bölge olmamalıdır. Umarım bu gerçekleşen olay bununla sınırlı kalmaz. Her kim olursa olsun. Eğer bir suç unsuru varsa, diğer taraf bir suçluyu korur pozisyonda olmamalıdır." dedi.

Bu gelişmenin arkasının gelmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, geçmişte de buna benzer iadelerin olduğunu ancak aslolanın suç işlemeye meyilli insanları caydırmak olduğunu kaydetti.

GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER KONUSU ELE ALINDI

Spehar ile yaptıkları toplantının ana gövdesini güven arttırıcı önlemler konusunda hangi noktada ve neler yapılabileceğinin oluşturduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, mobil telefonlar, cep telefonları ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu ayın sonuna kadar sonuç alınabilmesi gayretinde olduklarını aktardı.

Bunun yanında elektrikte kalıcı bağlantı olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçen günlerde Güney’deki bir arıza nedeniyle 15 megavatlık bir yardımlaşma yapıldığını, zaman zaman karşılıklı elektrik alışverişi olacağını, artık o konuda kalıcı bir bağlantı yapıldığını söyledi.

Diğer yandan, mayınlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum ressamlara ait tabloların Güney’e, 1963 öncesi Kıbrıslı Türk sanatçılara ait ses ve görüntü kayıtlarının da Kuzey’e iadesiyle ilgili hazırlıkların da devam etiğini belirtti.

Bugün yapılan görüşmede tüm bunların yanı sıra ek ne gibi güven artırıcı önlemler alınabileceğinin ele alındığını anlatan Akıncı, "Bu konuda görüş alışverişinde bulunduk. Rumların düşüncelerini bize aktardılar, biz düşüncelerimizi söyledik. Yeni güven arttırıcı önlemlerle ilgili yeni gelişmeler eğer önümüzdeki günlerde somut bir liste haline gelirse o zaman bunları sizlerle paylaşacağız" dedi.

Akıncı, her iki tarafın da yararına olacak gerçek anlamda güveni artırmaya dönük önlemlere her zaman olumlu yaklaşmaya devam edeceklerini vurguladı.

BAŞBAKAN TATAR'LA GÖRÜŞME

Başbakan Tatar ile yeni hükümet kurulduktan sonra gerçekleştirdikleri bu ilk görüşmenin çok yararlı olduğunu belirten Akıncı, "İçerik açısından karşılıklı anlayış içinde olduğumuz bir toplantı oldu. Farklılıklarımız olabilir, bazı konularda daha değişik düşünceler olabilir. Bu çok doğaldır ama kurumlararası ilişkinin ve diyaloğun sürekliliği esastır." ifadesini kullandı.

Yeri geldikçe Kıbrıs sorunu, yeri geldikçe iç konuları ele alıp bunları değerlendireceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, her iki haftada bir perşembe günleri Başbakan Ersin Tatar ile buluşacaklarını, gerektikçe bunun yanında ek buluşmalar da olabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı olarak Kıbrıs sorunu yanında iç konularla ilgili sorumlulukları bulunduğuna işaret eden Mustafa Akıncı, bu konuda zaman zaman toplantılar yaptıklarını, toplumun gündemini meşgul eden ve toplumun ihtiyacı olan konularda kendilerinin de araştırmaları olduğunu aktardı.

(AA)

İçişleri Bakanı Soylu: Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız
Binali Yıldırım: Şu an mitil atılmış vaziyette
Esra Erol'a hapis şoku
Bloomberg'den Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklama: ABD'ye baskı yapıyor
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Umman Körfezi'ndeki saldırıların sorumlusu İran
İmamoğlu'nun Vali'ye "it" dediği en net görüntüler ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı
Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi
O darbecilerin cezaları belli oldu!
10 yıl önceki fiyatları duyan akın etti! Alışveriş merkezinde izdiham yaşandı
HSK'dan flaş İstanbul hamlesi! İnceleme başlatıldı
Bankaya yatıracaktı... 110 bin lirası gitti
Milli uçak ilk kez görücüye çıkıyor!
Şeyh Edebali Türbesi'ni gösteren yön tabelası yanlış yazıldı
TFF'den beIN Sports açıklaması
İlk uçuşun tarihi ve rotası belli oldu...THY'nin rüya uçağı gözyüzünde...
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Rusya açık açık tehdit etti: O ülke hedefimizde olur
Yahya Bostan, perde arkasını yazdı... İşte Türkiye’nin Hakurk Planı
Görünmez olduğunu düşünen PKK'lı teröristler Tendürek'te öldürüldü
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ