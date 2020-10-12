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12 Ekim 2020 Pazartesi 07:43:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 07:45:00

KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Tatar: “UBP yüzde 33'e varan oy oranıyla zafer elde etmiştir”

Kaynak: IHA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, “UBP yüzde 33'e varan oy oranıyla zafer elde etmiştir” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların hiçbirinin oyların salt çoğunluğunu alamaması nedeni ile ikinci tura kaldı. Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından ilk turda birinci çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar başkent Lefkoşa’daki UBP merkez binası önünde açıklamalarda bulundu. Tatar, UBP’nin seçimin ilk turundan bir zaferle çıktığını ifade ederek, ikinci tur için sandığa katılım çağrısında bulundu.

Tatar, “Akıncı’yı dinliyorum sanki zaferi kendisi kazanmış gibi bir şeyler söylüyor. Kendi halkına bile saygısı olmayan bu kadar önemli bir seçimde insanlarımızın yansıttığı iradeyi görmek istememektedir" ifadelerini kullandı. Tatar, “Demokrasi sınavı tekrar verilmiştir. Biz UBP ve genel başkanı olarak birinciyiz. Halkımıza verdikleri destekten ötürü teşekkürlerimi ifade ediyorum. Tüm adaylara demokrasi sınavı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bize oy vermiş vermemiş tüm vatandaşlara da teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi.

Seçimlere katılım oranının düşük olduğuna değinen Tatar, “Elbette dünyayı sarsan pandemi süreci içindeyiz. Sandığa katılım oranı bizi gerçekten üzmüştür. Daha yüksek bir katılım bekliyorduk. 18 Ekim’de ikinci turda daha fazla vatandaşımız sandığa giderek iradesini yansıtacaktır diye umuyorum ve bu konuda çağrımı yapıyorum" diye konuştu. Tatar, "Yüzde 33’e yakın bir oranla UBP bir zafer elde etmiştir. Tüm teşkilata kadın ve gençlik kollarına yürekten teşekkür ediyorum. Biz, KKTC’nin kurucu partisiyiz” ifadelerini kullandı.

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