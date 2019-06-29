  • Bist 100
    96.485
  • Dolar
    5,7935
  • Euro
    6,5946
  • Altın
    262,5594
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ryan Babel: Deneyeceğiz ve yeni bir tarih yazacağız Ryan Babel: Deneyeceğiz ve yeni bir tarih yazacağız
AK Parti'de yeni dönem hazırlığı! Düğmeye basıldı AK Parti'de yeni dönem hazırlığı! Düğmeye basıldı
Wesley Sneijder gözaltına alınıp serbest bırakıldı Wesley Sneijder gözaltına alınıp serbest bırakıldı
Eczanelerdeki levhalarda yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı! Eczanelerdeki levhalarda yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son fotoğrafını boğulduğu deniz kenarında çekti Son fotoğrafını boğulduğu deniz kenarında çekti
İnsanlık ölmemiş dedirten olay! Tek tek topladılar İnsanlık ölmemiş dedirten olay! Tek tek topladılar
Şile'de dalgalara kapılan genç aranıyor Şile'de dalgalara kapılan genç aranıyor
'Rus yanlısı medyanın hedefindeyiz' 'Rus yanlısı medyanın hedefindeyiz'
Trump'tan Türk heyetine 'Hollywood' benzetmesi Trump'tan Türk heyetine 'Hollywood' benzetmesi
KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Türkiye'nin duruşu bizi giderek güçlendirdi KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Türkiye'nin duruşu bizi giderek güçlendirdi
Sinemada artık daha az reklam izlenecek Sinemada artık daha az reklam izlenecek
Widodo ve Erdoğan görüşmesinin ayrıntıları belli oldu Widodo ve Erdoğan görüşmesinin ayrıntıları belli oldu
Teşkilatlarda revizyon zamanı Teşkilatlarda revizyon zamanı
Ankara Kent Konseyi'nin başkanı belli oldu Ankara Kent Konseyi'nin başkanı belli oldu
Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti
Yerli helikopter GÖKBEY ilk 'gerçek' uçuşunu yaptı Yerli helikopter GÖKBEY ilk 'gerçek' uçuşunu yaptı
Kocaeli'de 'mavi bayraklı' plaj sayısı 6'ya yükseldi Kocaeli'de 'mavi bayraklı' plaj sayısı 6'ya yükseldi
Zaha'yı 80 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan C.Palace, Feghouli'e takip oldu Zaha'yı 80 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan C.Palace, Feghouli'e takip oldu
Heybeliada'daki yangın kontol altında Heybeliada'daki yangın kontol altında
Fenerbahçeli eski milli futbolcu Şükrü Birand için tören düzenlendi Fenerbahçeli eski milli futbolcu Şükrü Birand için tören düzenlendi
MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu: Malatya kayısısı alırken belge sorun MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu: Malatya kayısısı alırken belge sorun
Barış Yarkadaş'ın başörtülülere yönelik skandal sözlere tepki yağdı: Özür dilesin Barış Yarkadaş'ın başörtülülere yönelik skandal sözlere tepki yağdı: Özür dilesin
İsveç'te hastane mescidine ırkçı saldırı İsveç'te hastane mescidine ırkçı saldırı
Koruma altındaki 14 bin çocuğa 'ev sıcaklığı'nda bakım hizmeti Koruma altındaki 14 bin çocuğa 'ev sıcaklığı'nda bakım hizmeti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Haziran 2019 17:38 | Cumartesi

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Türkiye'nin duruşu bizi giderek güçlendirdi

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar ve Türk hükumetinin duruşunun, KKTC’yi giderek güçlendirdiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği ile Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası’nın düzenlediği 3. Emlakçılık Eğitim Semineri’nin açılışına katılan Başbakan Ersin Tatar, çarpıcı açıklamalar yaptı. Girne’de yer alan seminerin açılışında konuşan Tatar, KKTC’nin bir Türk vatanı olduğunu, o bakımdan bu bölgede istikrarın sağlanması için Türk hükumeti ile iyi ilişkiler içinde çalıştıklarını ve çalışacaklarını vurguladı.
 
Başbakan Tatar, son zamanlarda Doğu Akdeniz’de yaşananlara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar ve Türk hükumetinin duruşunun, KKTC’nin giderek güçlendiğini ortaya koyduğuna işaret etti.
 
“KKTC’Yİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Son yıllarda bütün ekonomik sıkıntılara rağmen ülkedeki gelişmelerin kendisine umut verdiğini vurgulayan Başbakan Tatar, “Biz KKTC’yi daha da güçlendireceğiz. KKTC ekonomisi geliştikçe, mallar evler, daireler, her türlü yatırım değer bulacaktır. KKTC’ye yatırıma devam edin” dedi.
 
“KKTC’DE TAPULAR DEVLETİN TAPUSU”

“Türk malı- Rum malı, bunu edebiyatınızdan silin. Burası KKTC’dir, arkanızda devlet vardır, arkasında Türklük vardır, arkasında yüreğimiz vardır” şeklinde konuşan Başbakan Ersin Tatar, KKTC’de tapuların devletin tapusu olduğunu, devletin tapusunun da sonuna kadar geçerli olduğunu vurguladı.
 
“KAPALI MARAŞ TÜRK TAPUSU”

Kapalı Maraş açıklamalarını yaptıktan sonra Türkiye’den üst makamlardan bazı kişilerin KKTC’ye geldiğini, gerçekten de Maraş’ın Türk tapusu olduğunu ilk defa burada söylemek istediğini vurgulayan Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Öyle belgeler vardır ki, hepsi Türk malıdır. Hepsi Osmanlı malıdır. 1878’de ada İngiliz’e kiralandıktan sonra, İngiliz’in altında imzası bulunan belgelere rağmen ki bütün Vakıf malları hukuk temelinde muhafaza edilecektir diye, ona rağmen mallarımızı mülklerimizi satıp talan etmişler, Rum’a peşkeş çekmişler, ondan sonra Maraş’ı yapmışlar. Toprak bizimdir. Vakıf malıdır, bunu bütün Türkiye biliyor. Bütün Osmanlı kayıtlarında böyledir. Dolayısıyla bütün malımıza sahip çıkacağız”
 
Birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini vurgulayan Başbakan Ersin Tatar, “Gerçekleri bilerek siyaseti geliştirmek durumundayız” dedi.
 
“KKTC’YE GÜVENİN”

“KKTC’ye güvenin” mesajı veren Başbakan Tatar, Rum tarafı ve dünyanın başka yerlerine bakıldığında, KKTC’nin dünyanın en güvenli yerlerinden biri olduğunu söyledi. KKTC gibi bir yerde yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, KKTC’nin yolları, yatırımları, limanları, hava limanları, bütün doğal güzellikleri ile gelişeceğini ve yatırım yapılacak bir yer olduğunu kaydetti.
 
Başbakan Tatar, KKTC’ye yatırım yapılmaya devam edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
 
Açıklamaların ardından Osmanlı geleneklerine göre bir ülkede en iyi sanatkara giydirilen Ahi Baba Paltosu Başbakan Ersin Tatar’a giydirildi.

(İHA)

AK Parti'de yeni dönem hazırlığı! Düğmeye basıldı
Barış Yarkadaş'ın o sözlerine tepki yağdı: Özür dilesin
Hafter güçlerinin sözcüsünden Türkiye'ye tehdit
Türkiye merakla bekliyor! İlk kez havalandı
Zehirlenme korkusuyla her yere götürüyor!
Bozcaada'da korkunç olay! Tartıştığı 4 kişi tarafından dövülerek öldürüldü
Wesley Sneijder gözaltına alınıp serbest bırakıldı
DEAŞ'lı teröristin itirafları ortaya çıktı
Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek?
Başkan Erdoğan Japonya'da konuştu
Eski G.Saraylıdan F.Bahçe'ye büyük fedakarlık
İptal ettirmeyen yandı: Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz
Kadıköy'de terör estirmişlerdi... O çift için karar!
Krizdeki Yunanistan havalimanını satıyor
40 bin sağlık çalışanına müjde
Dolandırılmaktan bıktı! 6 üniversite bitirdi
Başkan Erdoğan, Trump görüşmesi sonrası flaş açıklamalar
Korkunç infaz! Önce boğazını kesti daha sonra da...
Hava durumu son dakika: Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji uyardı
2 bin adet cep telefonuyla uyuyor... "Onlar benim yavrularım gibi"
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ