  • BIST
    1086.2
  • Dolar
    7,3916
  • Euro
    8,7765
  • Altın
    470,9650
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beşiktaş, Bernard Mensah'ı kadrosuna kattığını duyurdu
KKTC Bakanlar Kurulu'ndan koronavirüse karşı ilave tedbirler alındı
Kızılay Esenyurt Şube Başkanı Aytekin Çolak: Felaketleri hatırlamak tedbir almak için önemlidir
Bakan Koca, sosyal medya üzerinden uyardı: Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kıl ...
Avrasya ülkelerinde koronavirüs tedbirleri gevşetildi
Bakan Kurum, gürültü kirliliğini engelleyen bariyerleri yerinde inceledi
Kushner: Filistin ne zaman masaya gelirse, bunu memnuniyetle karşılarız
İzmir'de bilardo salonları yeniden açılıyor
Galatasaray Norveçli futbolcu Elabdellaoui'yi transfer ettiğini duyurdu
Google Avustralya'daki kullanıcılarının bilgilerinin medya kuruluşlarıyla paylaşılabileceğini duyurdu
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan yeni anayasaya göre seçim önerisi
ABD Başkanı Trump: Biden, Erdoğan ile başa çıkabilecek zihinsel kapasitede değil
Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık manevi tazminat davası
Ankara'da koronavirüs ile ilgili yeni önlemler alındı!
Pakistan'da tekne alabora oldu: 8 ölü
Ekrem Ekşioğlu Fenerbahçe'ye imza attı
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Kardeş ülke Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz' desteği
Koronavirüs tedbirleri devam ediyor... Kars'ta bir köy karantinaya alındı
Yemen'deki siyasi partilerden İsrail-BAE anlaşmasına sert tepki: Siyonist oluşumla normalleşmeyi kın ...
ABD'de Kovid-19 bilançosu artıyor! Ölü sayısı 173 bini aştı
Bernard Mensah resmen Beşiktaş'ta!
Bakan Albayrak: Türkiye bu krizden güçlenerek çıkacaktır
17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:33:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:33:00

KKTC Bakanlar Kurulu'ndan koronavirüse karşı ilave tedbirler alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

KKTC'ye deniz yoluyla gelen günlük yolcu sayısı 400'den 250'ye düşürülecek ve yolcular, PCR test sonuçları negatif çıkıncaya dek limanda bekleyecek. Ülkede yapılan rastgele PCR test sayısı artırılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik bazı ilave tedbirler alındı.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nun tek gündem maddesinin Kovid-19 olduğunu belirtti.

Bakanlar Kurulu'nun Sağlık Üst Kurulu önerileri dikkate alınarak kararlar alındığını ifade eden Özersay, deniz yoluyla gelişlerde risk faktörünün daha yüksek olduğunu ve buna ilişkin iki ayrı ek tedbir aldıklarını vurguladı. Özersay, deniz yoluyla günlük gelen yolcu sayısının 400'den 250'ye indirileceğini ve bu kişilerin PCR test sonuçları belli olana kadar limanda bekleyeceklerini dile getirdi.

Özersay, rastgele PCR test sayısının artırılacağını, riskin yüksek olduğu noktalarda, yurt dışından gelen ve test sonuçları negatif çıkan, bir daha test yaptırmayanlar arasında da gelişlerinden bir süre sonra rastgele testler yapılacağını ifade etti.

1 Temmuz-16 Ağustos'ta ülkeye hava yoluyla 37 bin 500, deniz yoluyla 13 bin 195 yolcunun geldiğini bildiren Özersay, deniz yoluyla gelenlerin 66, hava yoluyla gelenlerin ise 33'ünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

EĞLENCE MEKANLARINA DÜZENLEME

Ülkede Kovid-19 testi pozitif çıkan 66 hastanın 25'inin hastanede tedavi gördüğünü belirten Özersay, geriye kalan pozitif vakaların ise belirlenen karantina tesislerinde gözetim altında tutulduğunu söyledi.

Özersay, eğlence merkezlerinde bulunabilecek kişi sayısının kontrolü, buna uyulmaması noktasında kapatılmasına yönelik düzenlemeler ve maske zorunluluğunun olacağı alanların daha da netleştirilmesi yönünde Sağlık Bakanlığının çalışma yapmasına yönelik kararlar alındığını da kaydetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER