Kızıldeniz'de tansiyon düşmüyor! ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu

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13 Şubat 2024 Salı 22:57:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 22:57:00

Kızıldeniz'de tansiyon düşmüyor! Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırdığını duyurdu

Kaynak: AA

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Kızıldeniz'de gerilim tırmanmaya devam ediyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini açıkladı. ABD ve İngiltere söz konusu saldırıya ilişkin açıklamada bulunmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere savaş uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetini hedef aldığını duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonuna göre, ABD ve İngiltere, Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinin güneyinde Tuhayta kentinde çeşitli bölgelere hava saldırısı düzenledi.

Saldırının can veya mal kaybına sebep olup olmadığı hakkında bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere söz konusu saldırıya ilişkin açıklamada bulunmadı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün Kızıldeniz'de Amerikan gemisi Star Iris'i hedef aldıklarını açıklamıştı.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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Etiketler : abd ingiltere yemen saldırı husiler
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