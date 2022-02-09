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Uyuşturucu paketleri sahile vurdu! Putin'in fotoğrafı şaşkına çevirdi
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09 Şubat 2022 Çarşamba 13:24:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 13:24:00

Kıyıya vuran uyuşturucu paketlerin üzerinde Putin'in fotoğrafı yer aldı! Şaşkına çevirdi

Kaynak: star.com.tr

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Libya'nın sahil şehri olan Merec kıyılarına vuran uyuşturucu paketlerinin üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğraflarının yer alması dünya gündemini altüst etti.

Libya'nın Merec şehrinde, Akdeniz kıyılarına vuran paketler, yerel halk arasında şaşkınlığa neden oldu.

Paketleri gören vatandaşlardan biri, Libya Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından, 250 gramlık 323 paketin içinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

PAKETLERDEN ÇOK ÜZERİNDEKİ FOTOĞRAF DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

323 uyuşturucu paketinin kıyıya vurmasından ziyade, paketlerin üzerinde yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait bir fotoğraf, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Paketlerin üzerinde bulunan fotoğrafın sebebi henüz bilinmezken yakalan uyuşturucular Libya Kriminal Soruşturma Genel Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de üzerinde Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğraflarının bulunduğu büyük miktarda uyuşturucu ele geçirilmişti.

Etiketler : Akdeniz kıyıları LİBYA UYUŞTURUCU OUTİN
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